法國取消本國2歐元小額包裹費　跟隨歐盟新制11月漲至5歐元

法國小型企業部長帕潘（Serge Papin）周二（6月30日）表示，從7月1日起，法國將取消對來自歐盟以外地區的小額電子商務包裹徵收的2歐元（約17.8港元）費用，屆時將實施更高的泛歐盟費用。



路透社報道，自7月1日起取消現行對來自歐盟以外、小額電商包裹收取的2歐元（約17.8港元）費用，改跟隨歐盟層面新規，同步徵收3歐元（約26.8港元）的泛歐費；11月起歐盟將再加收2歐元行政費，屆時總費用升至5歐元（約44港元）。

2024年12月6日，法國巴黎，法國郵政公司（La Poste）logo。（Reuters）

帕潘解釋停收本國2歐元的原因：「11月全歐洲都會加那2歐元行政費，所以11月起就是5歐了。我們為什麼暫停（本國費）？是為了更好地監控入境情況和商品。」換言之，法國借歐盟新制上場之機，把本國費與歐盟費對齊，避免雙重疊加，同時加強對進境小額包裹的監管。

同日，法國參議院經過上下兩院兩年多辯論後，通過針對Shein、Temu（PDD旗下）、AliExpress等網上快時尚零售商的限制法案修訂版，以符合歐盟法規。