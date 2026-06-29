歐洲熱浪｜高溫飆44度仍不裝冷氣？法國建築「4大結構性難題」曝

近年隨著全球氣候異常，極端熱浪無情肆虐，如何在夏日中消暑降溫，成為各國民眾最關心的生存課題。有網友百思不得其解，面對動輒突破40度的恐怖高溫，為何多數歐洲家庭至今仍堅持不裝冷氣？話題一出，隨即釣出大批曾旅居海外的網民與內行網友，精闢分析溫帶乾熱與台灣濕熱的體感差異，更揭開歐洲各國在安裝冷氣上面臨的歷史與結構性硬傷。



一名網友在「Mobile01」論壇發文，表示最近看到新聞報導歐洲熱浪來襲，英國、西班牙、意大利、比利時等地陸續發布紅色或紫色高溫警報，法國更測得44.3度的驚人歷史新高。這讓原PO感到不可思議，直言自己在台灣只要氣溫超過30幾度，不開冷氣就快受不了，完全無法想像在44度的烈日下，連住家都沒冷氣要怎麼活，因而由衷佩服歐洲人的忍耐力。

延伸閱讀：高溫破歷來紀錄！法國人難抵熱浪侵襲 民眾蜂擁商店搶購冷氣機

+ 5

面對原PO的疑惑，大批旅外網友指出，歐洲屬於溫帶氣候，整體環境相對乾燥，不像台灣是充滿悶熱感、熱氣容易鎖在水泥建築裡的「濕熱海島」。在歐洲，只要躲在沒有陽光直射的陰涼處，或是待在牆體厚、窗戶小的老房子裡，體感其實相當舒適；更重要的是，當地日夜溫差極大，往往太陽西下後氣溫就會大幅驟降，夜晚吹著涼風甚至還需要蓋被子。

許多過往曾在西雅圖、德國居住的網友也透露，以往每年真正酷熱的時間大概只有一、兩周，常常還沒下定決心要買電風扇，天氣就轉涼了，在經濟效益考量下，自然缺乏安裝冷氣的剛性需求。

據BBC報導，目前法國只有大約四分之一（25%）的家庭家裡裝有冷氣，相比之下，西班牙和意大利大約有一半的家庭使用冷氣，而美國和日本則接近九成。法國冷氣普及率如此低迷，主要卡在以下四大結構性硬傷：

一、氣候歷史與經濟考量：法國的氣候過去相對溫和，高溫持續的時間並不長，這讓許多家庭在經濟效益考量下，認為購買冷氣並不划算。

法國熱浪持續侵襲 民眾各憑本事降暑：

+ 4

二、百年脆弱老建築限制：法國許多住宅建造年代非常早，內部根本沒有為製冷設備預留空間。加上歐洲社會高度講究建築美感與老屋保護，許多地方建築法規嚴格限制居民安裝冷氣室外機。

三、技術遭工會壟斷、安裝費破6位數：歐洲水電行業遵循古老的職業工會管制，冷氣安裝被強制立法與執照綁定。在合格技師極度缺乏的狀況下，排隊往往要等上數個月，一台新冷氣加上驚人的人工安裝費，動輒逼近台幣6位數（約數萬港元）。

馬斯克6月25日在X（前稱Twitter，推特）上轉發一篇提起新加坡建國總理李光耀談冷氣的貼文，推崇「李光耀是天才」。（截取自X@elonmusk）

四、根深蒂固的反冷氣意識形態：長期以來，許多法國人認為冷氣並非環保設備。環保組織與左翼政黨通常強烈反對普及冷氣，認為這非常耗電，且冷氣排出的熱風會加劇都市熱島效應，可能會讓城市氣溫再上升2到3度。因此，法國多年的建築政策更重視隔熱、綠化與自然通風，希望讓冷氣變得沒有必要。

然而，隨著熱浪越來越頻繁，這種傳統的清涼哲學正面臨前所未有的考驗。面對逼近危險水平的氣溫，哪怕是法國綠黨的領袖近期也罕見打破禁忌，坦言醫院與學校已到了「無法沒有冷氣」的臨界點，政治右派更積極主張推動全國性的冷氣普及計劃。

延伸閱讀：

熱浪席捲歐洲 英乘客困「無冷氣火車」6小時！1理由嚴禁下車

歐洲熱浪「超額死亡」逾1300人！法國冷氣太少被笑 官員火大回嗆

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】