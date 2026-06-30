歐洲熱浪｜華人居法國15年今夏首開冷氣　地面瀝青融化留鞋印

近日歐洲多國遭遇熱浪侵襲，其中法國有地區氣溫已達到41℃，大部分地區發佈紅色警報。生活在巴黎市郊的華人陶女士稱，她在法國定居15年，今年是第一次在夏天開冷氣，有地面瀝青被曬到融化，甚至留下路人的鞋印。陶女士還說，有法國當地民眾為了搶一部冷氣或風扇大打出手，她曾向法國同事推薦免鑽牆的中國品牌移動冷氣機，但早已售罄。



陶女士稱，她在法國15年今年第一次在夏天開冷氣，因為當地氣溫高。（瀟湘晨報）

當地民衆被熱到把電磁爐和焗爐搬到院子裏，拉電線在院子做飯。（瀟湘晨報）

連食兩周沙律消暑 地面瀝青曬到融化

據《瀟湘晨報》報道，陶女士說，「往年（法國）夏天熱的時候，外面35℃，屋內通常是二十四五攝氏度，稍微開電扇涼快下就好。」但今年完全不同，她自6月20日起便要開冷氣，由於廚房沒有空調，她與家人已連續兩個星期不開火做飯，只吃沙律等冷食，或者是不吃，因為被熱到毫無胃口。她丈夫的弟弟甚至廚具搬到院內做飯，吃飽後就立刻跳進泳池降溫。

她形容戶外高溫的誇張景象，「我出去的時候，看見地上的瀝青都能曬化了，人走在路上鞋印都能留在地上」。

法國有地區氣溫已達到攝氏41度。（新華社）

辦公室無冷氣政府帶頭居家辦公 學校被迫停課

陶女士在政府工作，辦公樓沒安裝空調，只有電風扇。由於擔心員工中暑，法國政府甚至鼓勵僱員高溫天氣下居家辦公。除有必要工作，陶女士其餘時間都在家工作。

而陶女士丈夫任職的學校情況更慘，他去中考監考，考場內連風扇都沒有，開考前室溫可達32℃。由於教室沒有電扇和空調，當地很多小學和初中被迫停課，部分高中生因高考只能頂着高溫在教室內考試。此外，因氣溫高達38至39℃，一些城市的戶外活動及音樂節已經取消了。

2026年6月27日，法國巴黎，正值熱浪來襲，人們在維萊特盆地岸邊迎接暴雨和狂風。（Reuters）

中國冷氣一機難求 安裝排期排到9月

今年這波熱浪讓當地民眾瘋狂搶購冷氣機和電扇，陶女士直呼：「每次去超市的時候，空調電扇那邊基本上都是空的。每天早上一上貨架，幾分鐘就被搶光了。」她看到有人搶到兩三個風扇後就趕緊放入購物車，迅速前往收銀台結賬。

陶女士還稱，曾在本地新聞上看到，巴黎市中心有超市在開門前兩小時已大排長龍，「有的人甚至為了搶空調搶電扇就打起來了。」

在搶購狂潮中，美的PortaSplit無疑是話題度最高的單品。（中國證券報）

陶女士曾向法國同事推薦無需打孔上牆的中國品牌移動冷氣機，但發現早已全部售罄。然而，即使在法國買到空調，安裝亦很麻煩，要另外請工人安裝，有人問過安裝檔期已排到9月份。甚至有實在忍受不了高溫的法國人到有空調的酒店開房睡覺。