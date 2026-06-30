比亞迪7月起在韓不享電動車購置補貼 成乘用車類唯一落選車企
撰文：韓學敏
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自7月起，在韓國購置中國電動汽車製造商比亞迪（BYD）的產品將不再享受補貼。
韓國氣候能源環境部6月30日公布首次「電動車普及事業執行者評選」結果：共35家車企報名，27家獲選，可繼續發放購置補貼；中國比亞迪在乘用車類別中成為唯一落選車企，意味7月起在韓購置比亞迪新車將不再享有補貼。
是次評選就技術開發、供應鏈貢獻、環保政策應對、售後維運、安全管理5項評分，滿分100分、60分為門檻。乘用車類現代、起亞、雷諾、KG Mobility、特斯拉、BMW等10家入選；貨車9家、客車8家入選。
韓國政府稱評選目的是「向為韓國電動車生態作出貢獻的製造商及進口商」給予補貼優惠。5月氣候部曾將合格門檻由原本120分制80分合格，下修至100分制60分合格，比亞迪本輪評估得分不到60分，未入選補貼對象。
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