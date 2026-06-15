動力電池市場份額報告出爐　寧德時代、比亞迪穩坐前二　外資敗退

乘聯分會（中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會）最新的動力電池市場份額數據出爐，寧德時代依然穩居行業龍頭，份額直接接近一半，優勢非常明顯。



從近幾年的數據來看，寧德時代雖然有過小幅波動，但整體一直保持着領先地位。2020年份額是50.0%，之後幾年有過下滑，但到2026年又回升到了47.8%，今年一季度更是達到了48.1%，二季度略有回落，也有47.1%，幾乎佔了整個市場的半壁江山。

比亞迪作為行業第二，同樣保持着穩定的市場地位。它在2023年份額最高衝到了26.9%，近年雖然有所回落，但始終穩居第二梯隊的領頭羊位置。

乘聯分會最新的動力電池市場份額數據出爐，寧德時代依然穩居行業龍頭，份額直接接近一半，優勢非常明顯。（乘聯分會）

2026年比亞迪動力電池份額穩定在17%左右，今年前兩個季度也維持在相近水平，和寧德時代形成了雙強格局，牢牢佔據市場頭部位置。

其他二線廠商的份額都在10%以下，差距明顯。國軒高科、中創新航、億緯鋰能這些廠商的份額大多在5%到7%之間徘徊，瑞浦蘭鈞、正力新能等品牌雖然有小幅增長，但體量還是很小，暫時難以撼動前兩名的格局。

不少外資品牌的份額也在持續縮水，比如LG新能源，2020年還有6.5%的份額，到了2026年只剩2.2%，今年二季度更是降到了0.6%，基本退出了主流市場的競爭。

從整體趨勢來看，動力電池行業的頭部效應越來越明顯。寧德時代憑藉技術和產能優勢，牢牢佔據了市場的主導地位，比亞迪也依託自身整車業務和供應鏈優勢，穩住了行業第二的位置，形成了雙強領跑的格局。未來隨着新能源車市場的持續發展，這種兩極分化的格局大概率還會繼續下去。

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