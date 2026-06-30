美國眾院委員會去信藥企查「在中國藥物試驗」　中方：反對政治化

路透社6月30日報道，美國眾議院一個委員會啟動國家安全調查，去信默克（Merck）、艾伯維（AbbVie）、輝瑞（Pfizer）等製藥公司，以研究它們有否參與在中國進行的臨床藥物試驗，認為這些試驗可能有助提升中國的軍事能力。中方回應表示，反對將貿易和技術問題政治化。



報道指，根據取得的信件顯示，信件日期為6月29日，美國眾議院中國問題特別委員會要求默克、艾伯維7月17日前提供其在中國試驗場地的資料，特別是新疆地區和軍隊醫院，包括保護資料流程和其他標準的詳細資訊。

2025年11月08日，中國上海，第八屆中國國際進口博覽會（進博會）上展出的輝瑞（Pfizer）展位，主題為「創新，助力創新」。（GettyImages）

在信函中，委員會主張雖然沒有證據表明這兩家公司參與非法活動或不當行為，「但在中國展開臨床試驗……會使美國公司面臨道德和安全風險。」

報道稱，委員會指默克公司自2005年以來在中國贊助或合作展開224項臨床研究，其中包括至少31項試驗是在新疆，40項在與中國軍隊有關的醫療中心、醫院進行。

默克公司回應稱，病人安全和倫理誠信是其臨床研究計劃的優先事務，遵循所有全球準則。艾伯維公司拒絕回應。輝瑞則證實有收到委員會的信件。

中國駐美國大使館發言人表示，委員會的行動毫無可信度，中國反對將貿易和技術問題政治化。