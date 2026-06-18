美軍恢復太平洋司令部舊稱　分析：弱化印太戰略　中美關係回暖

美國國防部6月16日宣布，將「美軍印太司令部」（United States Indo-Pacific Command）改回舊稱「美軍太平洋司令部」（United States Pacific Command）。儘管官方稱更名理由是尊重歷史傳承、強調作戰任務與轄區不變，但外界仍關注美國在亞洲戰略話術是否出現調整。



上述司令部於1947年1月1日成立，最初名為「太平洋司令部」，總部位於夏威夷，是美軍歷史最悠久、規模最大的聯合作戰司令部之一，轄區涵蓋區內38個國家。2018年，特朗普政府將其改名為「印太司令部」，當時美方意在突顯印、太兩洋戰略聯動，抬升印度的戰略地位，用以應對中國區域影響力拓展。

在2021年，拜登政府還依託由美、日、印、澳建立的「四方安全對話」（Quad），推動「自由開放印太」（free and open Indo-Pacific），針對中國將台海、南海及一帶一路等相關議題納入該戰略體系。

美方強調，更名僅為尊重司令部70多年歷史傳承、致敬其二戰後區域安全建設、多場戰事及人道救援貢獻；並宣稱轄區範圍、作戰任務與對盟友的合作承諾均無變動，轄區依舊覆蓋美國西岸至印度西部邊界的廣闊區域。

有國際關係學者分析指，此次更名弱化了印度的戰略角色，或許反映了美印關係惡化，中美關係回暖，符合美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）希望緩和與中國的競爭、轉而加強接觸的意願。