中美地方合作對話會在河南鄭州舉行　達成多項合作協議

6月16日，由中國人民對外友好協會、河南省人民政府主辦的2026中美地方合作對話會在河南鄭州成功舉行。



來自伊利諾伊、艾奧瓦、明尼蘇達等美國20餘個州，美國腹地中國協會、中美商會、美國大豆協會、美國大豆出口協會、美國稻業聯盟、美國穀物與生物產品協會等行業協會，嘉吉、科迪華、沃爾瑪等美國知名企業，哈佛、耶魯等15所美國院校和研究機構，以及河南、遼寧、安徽、湖南、陝西五省代表共200餘人出席。

本次對話會以「共育合作共贏，共享和平繁榮」為主題，與會代表圍繞中美農業、食品、健康等領域合作深入交流，進行產品展示、實地參訪和企業對接，達成多項合作協議，是中美地方開展產商學研一體化合作的一次成功活動。

與會各方一致表示，將積極落實中美兩國元首會晤共識，持續深化務實合作，為構建中美建設性戰略穩定關係作出積極貢獻。