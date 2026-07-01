紐時：阿曼與伊朗持續協商　已向美國提出霍爾木茲船隻收費計劃

《紐約時報》6月30日（周二）引述伊朗官員與四名知情人士報道，儘管面臨美國公開反對，伊朗及阿曼仍在推進向途經霍爾木茲海峽船隻收取費用的計劃。伊朗官員多次公開表示有意將海峽商業化，但總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）則表示收取海峽通行費的想法「不可接受」。



報道指，在2月28日爆發美以伊戰爭之前，霍爾木茲海峽是位於伊朗和阿曼之間的國際航道，船隻可以自由通行，將來自波斯灣的石油和天然氣運往世界各地。戰爭期間，伊朗有效封鎖了這條全球貿易的重要咽喉要道，導致能源價格飆升。

2026年6月22日，阿曼外長巴德爾（Sayyid Badr Albusaidi，右二）在阿曼首都馬斯喀特，會見由伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf，左二）及外長阿拉格齊（Abbas Araqhchi，左一）‌率領的伊朗代表團。（Reuters）

阿曼近期向美國及其他西方盟友提交一份正式提案，其中概述一項計劃，即航運公司需支付服務費才能使用霍爾木茲海峽。一位熟悉美國立場的人士證實，美國談判代表已收到阿曼的提案，並表示他們對此有憂慮，打算與阿曼官員進行討論。

一位地區外交官表示，阿曼的提議部分借鑒了馬六甲與新加坡海峽的安排。在這條亞洲水道中，一間私人基金會負責募集自願捐款，以確保航行安全。

伊朗副外長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）6月29日表示，伊朗的首要任務是與阿曼達成協議。但如果阿曼不願意建立共同管理水道的框架，伊朗將自行推進。

位於阿拉伯半島東南端的阿曼長期以來以立場中立見稱，並在美國和伊朗之間扮演調解人角色。隨着戰爭加劇地區緊張局勢，阿曼要保持中立越來越難。

今年5月，有消息指阿曼曾與伊朗討論在霍爾木茲海峽收取服務費。此後，特朗普曾威脅稱，如果阿曼不「像其他國家一樣行事」，他將轟炸阿曼。

特朗普與他的內閣團隊一直堅持收取通行費的想法「不可接受」。

2026年6月22日，阿曼馬斯喀特，阿曼外交部長巴德爾（Sayyid Badr Albusaidi，右）會見由伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Ghalibaf，左）率領的伊朗代表團。 （Reuters）

目前尚不清楚特朗普政府是否願意接受自願繳交服務費的方案。