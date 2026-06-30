以色列防長：伊朗如再射導彈將單獨開戰　已列穆傑塔巴入死亡名單

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）6月29日表示，如果伊朗再因以色列在黎巴嫩的行動而用彈道導彈攻擊以色列，以色列國防軍將予以回應，並準備獨立行動。至於伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei），卡茨稱，他已被列入「死亡名單」。



包括《新消息報》（Ynet）在內的以色列傳媒報道，卡茨在一場向軍事與外交記者舉行的簡報中說：「如果伊朗向以色列發射導彈，以色列將以武力打擊伊朗。我們不會接受任何伊朗向以色列發射導彈的局面。這一點也已明確告知美方。以軍正等待命令，並已進入警戒狀態，已有攻擊目標。」

2024年2月19日，以色列外長卡茲（Israel Katz）在耶路撒冷的大屠殺紀念中心發表講話。（Reuters）

卡茨指，以色列不想干預美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對伊朗的外交努力，但「在自我防衛方面，我們絕不妥協，無論是在黎巴嫩還是在伊朗。」

他認為有2種情境可能導致以色列與伊朗重啟戰爭，「一是特朗普覺得談判已結束，想要重燃戰火，二則是伊朗攻擊我們。」

2026年5月8日，伊朗德黑蘭街頭展示最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的肖像。（REUTERS）

卡茨表示：「如果伊朗發動攻擊，那將是第三次伊朗戰爭。形勢非常明朗。以色列絕不可能允許導彈襲擊其領土而不採取武力回應。這種情況可能在兩天內發生。我對以色列國防軍的指示是，做好在伊朗開展藍白聯合行動的準備。」

根據卡茨解釋，所謂「藍白行動」是指由以色列獨立領導的行動。