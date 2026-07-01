世界銀行據報計劃2031年前逐步停止向中國提供貸款

路透社6月30日引述三名知情人士報道，世界銀行將於2031年前逐步停止向中國提供貸款。此前，世界銀行對華貸款規模已連續多年下降，這反映出中國已成長為全球第二大經濟體。



報道指，其中一名知情人士表示，世銀董事會將在7月下旬審議這項計劃，但無須進行正式投票。這項計畫是世銀與中國在雙方五年期「國別夥伴關係框架」下商定的內容。

報道指，有關調整將把世銀從今年起至2031年向北京提供的貸款總額限制為20億美元（約157億港元），並在此後停止發放貸款。 世銀對華貸款規模此前持續下降，從2017年的24億美元（約188億港元）降至2025年的7.5億美元（約59億港元）。

2025年2月7日，中國上海洋山港輪船貨櫃旁邊，有中國國旗飄揚。（Reuters）

鑑於中國的經濟實力提升，美國及其他國家長期以來一直敦促世銀停止向中國提供貸款。美國財政部發言人稱，此舉是「朝正確方向邁出的一步」 並提到華盛頓期待其他機構也採取類似做法。

本月，世銀針對波蘭也同意作出類似調整，將在2031年後停止向該國提供發展貸款。