世銀：亞洲年輕人難覓好工　缺穩定收入與職途　或威脅社會穩定

世界銀行（World Bank）10月7日發布新報告稱，亞洲許多年輕人難以找到體面且高生產率的工作，眾多青年長期被困於低生產率或非正規崗位，這種就業結構性的問題可能加劇社會不滿並威脅社會穩定。例如，中國與印尼每7名青年中就有1人失業。



彭博社7日報道，世界銀行當日發布的區域經濟更新報告中寫道：「總體就業率普遍偏高，但年輕人難以找到工作。」報告補充指，亞洲「大多數找工作的人能找到工作……但該地區許多人從事的是低生產力或非正規就業。」

這意味着，很多求職者雖能找到工作，卻多為低薪、非正規或生產率不高的職位，難以轉化為穩定的收入與職業發展通道。

這張2025年2月7日攝於加拿大的設計圖片中，可以在一部手機螢幕上看到世界銀行（World Bank）的標誌。（Getty）

世界銀行警告，在多數國家，處於「易於跌入貧困」狀態的人口比例，已超過中產階級規模，表明經濟增長並未普遍轉化為更廣泛的社會保護與財富積累。

資料顯示，15歲至24歲群體在蒙古、印尼與中國等地的失業率均超過10%，而25歲至54歲主要勞動年齡組失業率通常在5%或以下，表明青年失業問題具有明顯的代際不均衡。

2025年8月23日，求職者在中國四川省的招聘會上了解工作招募資訊。（Getty）

報告還發現，區域內新增就業正在從製造業向低薪服務業轉移，這一趨勢削弱了曾幫助數百萬人擺脫貧困的產業帶動效應。

同時，成立五年或以下的新創企業在創造就業上扮演着「重要而不成比例」的角色。以馬來西亞和越南為例，這類企業佔總就業的57%，卻貢獻了79%的新增崗位，而新企業減少了入市，則將抑制就業擴張的潛力。

這些經濟與就業壓力正與政治不滿交織，全球多地近月出現以Z世代為主的示威浪潮，數千名年輕人因對腐敗、失業與不平等的憤怒走上街頭，相關示威已在菲律賓、印尼、蒙古、馬達加斯加、肯尼亞、摩洛哥與東帝汶等地爆發，並在尼泊爾和孟加拉引發政權更迭。

2025年9月9日，示威者在尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu）國會大廈前聚集，當時國會大廈濃煙滾滾。（Reuters）

另外，性別與地區差異同樣明顯。太平洋島國的勞動參與率偏低，在印尼、馬來西亞和菲律賓，女性勞動參與率比男性低約15個百分點，婦女的就業與收入機會明顯不足。

報告最後強調，若各國不能更有效地將勞動力從低生產率的部門與企業轉移到更高生產率的崗位與企業，且不能扶持新創企業與提升女性及弱勢群體的勞動參與率，則就業質量問題不僅難以在短期內改善，長期還可能演化為更大的社會與政治風險。

本文獲《聯合早報》授權轉載

