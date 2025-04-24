美財長：中國仍被世銀視為發展中國家荒謬　籲IMF及世銀實行改革

美國財長貝森特（Scott Bessent）近日動作頻頻，儼然成為特朗普政府在財金政策方面的發言人。貝森特4月23日出席國際金融協會發表講話時表示，中國作為世界第二大經濟體，卻仍被世界銀行（World Bank）視為「發展中國家」（Developing Country）是荒謬（absurd）。貝森特同時批評國際貨幣基金會（IMF）和世銀偏離其核心使命，大力呼籲它們進行改革。



據美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）報道，貝森特在演說中表示，美國優先（America First）不代表美國單一（America Alone），特朗普政府期望深化與貿易夥伴的合作與相互尊重；美國優先是要增強美國對國際貨幣基金和世界銀行等國際機構的領導力，美國優先是希望恢復國際經濟體系的公平性。

貝森特指，世銀至今依然視世界第二大經濟體的中國為「發展中國家」是荒謬。他認為中國的快速崛起令人讚嘆，惟中國想要在全球經濟中扮演與其重要性匹配的角色，中國必須向上「畢業」。

世界銀行按照國民總收入（Gross National Income, GNI）將各個經濟體分為高收入（High income）、中等偏高收入（Upper-middle Income) 、中等偏低收入（Lower-middle Income）和低收入（Low Income）四個類別。處於最高級別的高收入經濟體屬發達國家（Developed Country），其餘三類則為發展中國家。

每年7月世界銀行會公布一個標凖，據2023年的數據，目前被納入高收入國家行列的標凖是每年人均GNI超過13205美元（約102,454港元）。中國2月份公布的數據顯示，2022年中國的人均國民總收入（GNI）為12608美元（約97,821港元），這個數字達到上述標凖的95%。

2025年4月23日，美國華盛頓，財政部長貝森特（Scott Bessent）出席國際貨幣基金組織和世界銀行2025春季年會期間，出席國際金融協會 (IIF) 全球展望論壇並回答記者提問。（Reuters）

貝森特同時批評國際貨幣基金和世界銀行花太多資源在氣候變化、性別和社會議題上，偏離了原本的核心使命。他認為上述兩個機構必須實施關鍵改革，確保布雷頓森林機構（Bretton Woods institutions）為其持份者服務，而不是反過來。 」