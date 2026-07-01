金正恩就中共成立105週年向習近平致賀電　重申發展雙邊關係意願

朝鮮領導人金正恩7月1日在中國共產黨成立105週年之際，向中國國家主席習近平致賀電，他稱早前在平壤舉行的會晤是一個歷史性契機，並重申發展雙邊關係的意願。



金正恩周三在賀電中表示，朝方願繼續推動朝中友好合作關係不斷向前發展；不斷深化發展以社會主義為核心的朝中友好關係，是朝鮮黨和政府堅定不移的立場。

金正恩還提及，上月在平壤舉行的中朝雙邊會晤，他稱之為歷史性契機，再次確認了雙方要加深相互之間的同志友誼和信賴，更加有力牽引兩國社會主義建設和傳統友好關係的堅定意志。

6月8日，中國國家主席習近平在朝鮮平壤出席朝鮮領導人金正恩設宴款待的晚宴。(Reuters)

金正恩強調，黨的領導是朝中關係絕對優勢的可靠保證，並稱他願同習近平一道進一步發揚光大兩黨的共同事業，即社會主義；同時順應時代要求，繼續昇華和發展朝中友好合作關係這一兩國人民的共同財富。

據韓聯社報道，中國駐朝大使館前一天舉辦慶祝中國共產黨成立105周年招待會，朝鮮勞動黨中央委員會書記趙甬元、金成男應邀出席。朝鮮勞動黨中央委員會、朝鮮駐華大使館方面分別向中方贈送花籃。金正恩上月還向習近平致口信並送花籃，祝賀其73歲生日。近期朝中之間的互動反映出雙方關係進一步密切。