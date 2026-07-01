金正恩就中共成立105週年向習近平致賀電 重申發展雙邊關係意願
撰文：林嘉敏
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朝鮮領導人金正恩7月1日在中國共產黨成立105週年之際，向中國國家主席習近平致賀電，他稱早前在平壤舉行的會晤是一個歷史性契機，並重申發展雙邊關係的意願。
金正恩周三在賀電中表示，朝方願繼續推動朝中友好合作關係不斷向前發展；不斷深化發展以社會主義為核心的朝中友好關係，是朝鮮黨和政府堅定不移的立場。
金正恩還提及，上月在平壤舉行的中朝雙邊會晤，他稱之為歷史性契機，再次確認了雙方要加深相互之間的同志友誼和信賴，更加有力牽引兩國社會主義建設和傳統友好關係的堅定意志。
金正恩強調，黨的領導是朝中關係絕對優勢的可靠保證，並稱他願同習近平一道進一步發揚光大兩黨的共同事業，即社會主義；同時順應時代要求，繼續昇華和發展朝中友好合作關係這一兩國人民的共同財富。
據韓聯社報道，中國駐朝大使館前一天舉辦慶祝中國共產黨成立105周年招待會，朝鮮勞動黨中央委員會書記趙甬元、金成男應邀出席。朝鮮勞動黨中央委員會、朝鮮駐華大使館方面分別向中方贈送花籃。金正恩上月還向習近平致口信並送花籃，祝賀其73歲生日。近期朝中之間的互動反映出雙方關係進一步密切。