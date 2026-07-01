遊日注意｜東京住宿稅明年4月起按房價3%徵收　料額外稅收逾9億

日本總務大臣林芳正6月30日同意，東京都將從2027年4月起，將現行的「定額制」住宿稅改為「稅率制」，未來將直接收取房價的3%作為稅金，不過免稅門檻將從現行的10000日圓（約482港元）提高至13000日圓（約627港元）。



日媒報道，東京現行的住宿稅制度採取「定額制」，每人每晚住宿費在1萬日圓至1.5萬日圓（約482至723港元）者徵稅100日圓（約5港元）；1.5萬日圓（約723港元）以上者徵稅200日圓（約10港元）。每晚未滿1萬日圓（約482港元）者則免稅。新制實施後，一律將收取總房價的3%作為住宿稅。

換言之，以1.5萬日圓（約723港元）的房價計算，將需要繳納450日圓（約22港元）住宿稅，相較舊制大約多12港元，而若預定更貴的房源將需繳納更高的稅費。

2026年6月15日，民眾在日本東京的餐飲區步行。（Reuters）

換言之，以1.5萬日圓（約723港元）的房價計算，將需要繳納450日圓（約22港元）住宿稅，相較舊制大約貴12港元，而若預定更貴的房源將需繳納更高的稅費。

除了東京將進行改制，北海道苫小牧市、北廣島市、稚內市、山形縣山形市、山梨縣富士吉田市、富士河口湖町、沖繩縣名護市等7個市町也將新增住宿稅制度。

隨著稅制的出台，每年預計將能為東京帶來高達190億日圓（約9.2億港元）的驚人稅收。