日本福岡縣最新預測　兩斷層連動恐引發8.1強震　或致3300人喪生

日本近日大小地震不斷，岩手縣外海6月25日上午發生黎克特制6.9級地震，富士五湖地區26日晚間也發生規模5.6級地震，引發外界關注是否還會出現更大規模地震。福岡縣近日公布最新地震災害預估報告，模擬若警固斷層與小呂島近海斷層發生連動，最大恐引發規模8.1級地震，縣內廣大地區可能出現最大震度7的劇烈搖晃。



福岡2005年3月曾發生規模7.0福岡縣西方沖地震，導致1人死亡、超過千人負傷，計133棟房屋倒塌。當年地震的震源位於警固斷層帶西北段。不過，福岡縣近日公布的最新災害預估報告，首度模擬20年前未曾活動的警固斷層帶東南段（陸地側）與小呂島近海斷層帶發生連動地震時，可能造成的災害規模。

福岡縣近日公布的最新災害預估報告，首度模擬20年前未曾活動的警固斷層帶東南段（陸地側）與小呂島近海斷層帶發生連動地震時，可能造成的災害規模。（截取自YouTube@福岡テレQニュース）

警固斷層帶是一條全長約27公里的活斷層，自博多灣延伸，貫穿福岡市中心，一路延伸至筑紫野市。2005年的福岡縣西方外海地震，被認為是警固斷層帶「海側」發生錯動所引發。

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福岡縣公布最新預估報告 兩斷層恐引發8.1巨大地震

根據最新調查，若福岡市外海小呂島近海斷層帶與陸側警固斷層同時活動，可能引發規模8.1巨大地震，福岡市、久留米市、筑紫野市及太宰府市等廣大地區，都可能出現最大震度7的劇烈搖晃。

根據最新調查，福岡市、久留米市、筑紫野市及太宰府市等廣大地區，都可能出現最大震度7的劇烈搖晃。（截取自YouTube@福岡テレQニュース）

最新災害預估報告顯示，最嚴重情況下，恐有4.5萬棟建築全毀或全燒毀。此外，恐有約2400人直接因地震罹難，若加上災害相關死亡案例（如避難期間健康惡化等間接死亡），總死亡人數恐達3300人。

這項數字也比福岡縣過去公布、活斷層地震災害想定中最多的2700人，再增加600人，創下歷來最高估計。此外，報告也推估可能引發海嘯，不過海嘯高度及淹水範圍目前仍在調查中。

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