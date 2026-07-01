日媒稱中國拘富士電機2在華員工　北京：相關案件正依法辦理中

日媒7月1日引述消息指，中國大連海關機構6月中下旬正式逮捕兩名涉嫌「走私國家禁止進出口的貨物罪」的富士電機集團日籍員工。中國外交部發言人郭嘉昆1日在例行記者會表示，有關案件正在依法辦理中，中方主管部門依法查處違法犯罪案件，日方應該教育提醒在華日本公民和企業遵守中國的法律法規。



郭嘉昆強調，中方多次指出，當前中日關係面臨嚴重困難，根源在於日本執政當局在涉及中國台灣和軍事安全領域的一系列錯誤言行，責任完全在日方。

他又質疑日本為政者能否尊重中國核心利益，停止干涉中國內政，能否反思糾錯，以實際行動展現推動中日關係重回正軌的誠意。

共同社7月1日引述知情人士披露，富士電機集團兩名日籍員工5月在大連被中國海關拘留。

報道指，中方懷疑，兩人試圖將受出口管制的稀土磁體以「可拆卸」狀態嵌入電機等產品後出口，再於境外拆出磁體，以此繞過管制。

資料圖片：大連富士電機工廠（網絡圖片）

兩名被拘者中，一人為富士電機當地法人高管，另一人為赴中出差人員。行業團體相關人士解釋，若稀土磁體以「不可逆取出」狀態加工進產品，不屬中國出口管制對象；但若保留可拆卸性，則可能被追究違法。

日本政府透露，兩人分別於5月18日和25日因「同一案件」被拘。根據中國的司法手續，拘留37天內會決定是否正式逮捕。從逮捕後到審查決定是否起訴為止將被拘押最長7個月。