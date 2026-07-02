Taylor Swift與男友好事近？　美媒：3日在紐約MSG舉行世紀婚禮

美國流行天后Taylor Swift的感情生活一直是外界關注的焦點。據美媒報道，她將在當地時間7月3日（本周五）與美式足球員男友Travis Kelce在紐約麥迪遜廣場花園球場（Madison Square Garden）共諧連理。



據《紐約時報》旗下的Page Six 2日報道，這位流行歌手和效力堪薩斯城酋長隊的男友的婚禮慶典將於3日（周五）下午3時30分開始，一直持續到4日凌晨2時。

2024年9月8日，美國紐約，流行歌手Taylor Swift（左）與美式足球員Travis Kelce （右）觀看美國網球公開賽的男單決賽。（Reuters）

據報道，婚禮儀式將於下午5時30分在麥迪遜廣場花園球場舉行，此前將舉辦雞尾酒會。婚宴則定於晚上6時30分至翌日凌晨2時舉行。

報道指，約100位賓客將於當地時間2日晚上在麥迪遜廣場花園內的Infosys劇院舉行彩排晚宴。婚禮預計將有超過1000位賓客出席。

同樣是36歲的準新郎新娘並未透露婚禮的任何細節，並要求賓客簽署保密協議。

婚禮所需的物品已陸續運抵麥迪遜廣場花園，據稱這些物品將把場館布置成一個以花園為主題的夢幻仙境。 報道指，場館內正搭建一座「巨大城堡」，用於舉辦婚禮。

《紐約時報》報道稱，Taylor Swift租用了該場地數日，麥迪遜廣場花園完全滿足了這對新人的需求。

該場館設有車輛能夠直達的入口，既保證了安全，又能營造一個遠離狗仔隊的私人空間。由於球場內沒有窗戶，婚禮可以擁有極致的隱私。而且，由於所有活動都在室內進行，媒體租用的直升機也將無法干擾婚禮。

為了符合主題，工人們被目擊將用於製作人造樹的部件搬進場館，他們還將在球場的天花板懸掛布料。

有關婚禮的部份細節已經曝光。其中包括：這對新人制定了「不收禮物」的規定，而美國樂隊Fleetwood Mac的主唱Stevie Nicks（Taylor Swift的好友）預計將在婚禮上獻唱。

至於賓客名單，相關資訊也一直保密，但據報道，超模Gigi Hadid、藝人Selena Gomez、Zoe Kravitz、Cara Delevingne、Haim Sisters、Sabrina Carpenter、Ed Sheeran，以及女演員Emma Stone都在賓客之列。

2026年3月26日，美國加州，流行天后Taylor Swift（右）與男友Travis Kelce（左）出席在洛杉磯杜比劇院舉行的iHeartRadio音樂獎頒獎典禮。（Getty）

這對新人於2023年夏天開始交往，當時Travis Kelce觀看了Taylor Swift的巡迴演唱會。他們在2025年8月宣布訂婚。