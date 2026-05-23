Taylor Swift身家是男友22倍？　美媒：邊度簽婚前協議至關重要

美國流行天后Taylor Swift（泰勒絲）與美式足球明星男友Travis Kelce（特拉維斯凱爾西）戀情進展神速，有傳兩人將在2026年夏天舉辦婚禮。然而，作為坐擁天價財富的吸金巨星，在步入禮堂前，一份嚴謹的婚前協議顯得尤為關鍵。由於雙方身家財產相差高達22倍，法律專家指出，這份協議「在美國哪個州簽署」將成為保護巨額資產的關鍵。



據美媒TMZ報道，Taylor與Travis符合「必須簽署婚前協議」的所有條件，兩人不僅手握驚人財富，且目前都處於事業巔峰，吸金能力持續高效。目前Taylor的淨資產估計高達20億美元（約157億港元），而Travis的身家則約為9000萬美元（約7.5億港元），雙方財產相差懸殊22倍。

2026年3月26日，美國加州，流行天后Taylor Swift、男友Travis Kelce（右）與花樣滑冰運動員劉美賢（Alyssa Liu，中）一同出席在洛杉磯杜比劇院舉行的2026年 iHeartRadio 音樂獎頒獎典禮。（Getty）

法律專家指出，選擇「在哪一個州」起草婚前協議的重要性，甚至不亞於挑選婚禮場地。這是因為美國各州法律對婚前協議的約束力大相逕庭，且通常無論夫妻婚後搬遷至何處居住，協議都將依據當初簽署所在州的法律來執行。

消息人士透露，這對準新人與全美至少六個州有深厚的地緣關係，但目前已排除在加州進行起草。扣除加州後，兩人的選擇還包括：羅德島州（Taylor擁有豪宅）、密蘇里州（Travis球隊所在地）、堪薩斯州（Travis剛購置新房）、田納西州（Taylor音樂事業發源地）以及紐約州（Taylor常住地）。

為了確保萬無一失，兩人理想的簽署地必須具備以下條件：能強力執行婚前協議、有效保護個人獨立財產、法官無權任意修改協議、保護商業與智慧財產權的增值，並且不發放長期配偶贍養費。

專家分析，羅德島州最符合Taylor作為億萬富豪的財產防護需求；相反地，紐約州則被公認為最糟糕的選擇，因為紐約的法官向來以嚴格審查婚前協議著稱，有時甚至會直接判定協議無效。

2026年3月26日，美國加州，流行天后Taylor Swift（右）與男友Travis Kelce（左）出席在洛杉磯杜比劇院舉行的iHeartRadio音樂獎頒獎典禮。（Getty）

不過，鑑於這兩位大咖都擁有頂級的律師團隊，無論最終選擇哪個州，應該都能妥善處理。外媒最後不忘幽默點評，指兩人可以仿效Ben Affleck（班艾佛列克）與Jennifer Lopez（珍妮花洛佩絲）當初的「真愛無敵路線」——乾脆不簽婚前協議。但看看他們如今的境況，可能還是簽署一份協議更為保險。