Taylor Swift申請聲音及外貌商標　抵禦AI模仿侵權

美國樂壇天后Taylor Swift（泰勒絲）已在美國提交三項商標申請，涵蓋自身聲音及外貌，以此應對AI模仿帶來的困擾，成為名人利用商標保護自身權益、抵禦AI濫用的案例。



此次Taylor Swift申請的商標包括「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）的舞台照片，以及宣傳專輯時「嘿，我是Taylor」（Hey, it's Taylor）和「嘿，我是Taylor Swift」（Hey, it's Taylor Swift）的聲音片段。

近年來，AI生成的Taylor Swift相關虛假內容層出不窮，不僅有露骨的偽造圖片，還出現她敦促民眾投票給美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的虛假選舉廣告，甚至有AI合成其聲音進行商業詐騙，嚴重侵犯其權益。

商標律師Josh Gerben指，該註冊可阻止AI廣泛使用其聲音與容貌，即便未直接複製，也能追責「易混淆」的相似模仿製品。

此前，影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）已率先用商標保護自身音容免受AI濫用，而Taylor Swift的舉動進一步突顯名人應對AI內容崛起的積極態度，以抵禦「AI抄襲」。