卡塔爾稱美伊結束間接會談　美媒：美方試圖說服伊朗放棄收通行費

據路透社報道，伊朗和美國7月1日（周三）結束了一輪間接會談，但雙方並未在達成持久和平方面取得任何進展，反而繼續討論兩週前宣布的臨時協議中聲稱已經解決的問題。據美媒Axios報道，美國與伊朗在卡塔爾多哈舉行會談，主要議題是霍爾木茲海峽議題。特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府認為，伊朗從核協議中獲得的利益將遠大於從海峽通行費中獲得的利益。美方試圖藉此說服伊方放棄收取通行費。



路透社引述知情人士報道，兩國談判代表在多哈進行了為期兩天的會談，討論了霍爾木茲海峽的海上交通以及解凍伊朗資金的問題，這兩個問題都是最初協議中的關鍵條款。

資料圖片：美國和伊朗的國旗。（Reuters）

卡塔爾外交部表示，下次會議將在伊朗最高精神領袖哈梅內伊的葬禮結束後舉行，哈梅內伊預計將於7月9日下葬。

卡塔爾外交部發言人在網上發文表示，多哈會談在與6月份暫停戰爭的備忘錄相關的議題上取得了「積極進展」，並且「建基於」瑞士峰會成果的基礎上。

據Axios報道，美伊雙方給自己60天時間達成一項全面的核協議，但兩週過去了，他們仍在就已簽署的諒解備忘錄的條款爭論不休。目前看來，初步協議破裂的可能性遠大於達成最終協議的可能性。

經過數次交火後，美國和伊朗於6月28日就霍爾木茲海峽局勢緩和一週達成諒解。這代表7月4日美國國慶日慶祝活動結束後，新的衝突隨時可能爆發。

6月30日，特朗普的特使威特科夫（Steve Witkoff）與其女婿庫什納（Jared Kushner）在多哈會見卡塔爾首相。7月1日，他們會見了卡塔爾埃米爾。

特使們希望達成一些諒解，以便美伊技術團隊能夠開始談判。

據報道，威特科夫與庫什納一直試圖向伊朗人傳達這樣一個訊息：他們索取通行費的做法可能會破壞美伊協議，而該協議最終對伊朗來說將更加有利可圖。

一位美國官員表示：「美國向伊朗傳達的訊息是要有更大的格局。」

這位官員聲稱，如果美國根據協議解除所有制裁，伊朗透過自由開發和出售石油及其他資源所能獲得的收益，「將比他們使用強盜手段收取海峽通行費產生更大利益100倍」。

2026年3月11日，在美國、以色列與伊朗發生衝突之際，從阿聯酋可以看見霍爾木茲海峽附近的波斯灣貨船。（Reuters）

這位美國官員說：「我們正在敦促他們從更廣泛的核協議和地區互不干涉協議的角度，更充分地思考自身的潛力。」