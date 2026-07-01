伊朗議長：在滿足諒解備忘錄條件前 不會進行下一輪談判
撰文：王海
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伊朗議會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf）6月30日 表示，在諒解備忘錄第 1、4、5、10 和11條得到滿足之前，伊朗不會開始進行下一輪談判。卡利巴夫強調，伊朗與阿曼一樣對霍爾木茲海峽擁有主權，伊朗絕不會在霍爾木茲海峽的權利上做出妥協，並補充說，按照早前簽署的伊美諒解備忘錄，免費通過該海峽的期限僅為 60天。
據《半島電視台》報道，卡利巴夫提到的條款包括停止在黎巴嫩的敵對行動、解除美國在霍爾木茲海峽的海上封鎖、允許商船在60天內免費安全通行，以及豁免伊朗原油、石油產品及其衍生品的出口，並解凍伊朗被凍結的資金。
據路透社同日報道，卡利巴夫又指，伊朗、美國和黎巴嫩已決定成立一個委員會，負責監督黎巴嫩戰爭的結束。
他又提到，自美國的海上封鎖結束以來，伊朗已出口超過4,000萬桶石油，而現時伊朗出售石油的價格要比之前高出20%。
據美媒同日報道，美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）和總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女婿庫什納（Jared Kushner）正在多哈與卡塔爾政府的調解人舉行會晤。卡塔爾外交部發言人表示，美伊技術性會談正在進行，但目前美伊之間並沒有高級別會談。
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