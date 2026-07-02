熊出沒︱東京西部山區近月23次現熊蹤　當局警告「夏季熊」更危險

日本近年熊出沒事件頻傳，今年截至6月全國已有41人遭到野熊襲擊，造成5人死亡，單計上月就有21人受傷，較去年同期增加5人。值得關注的是，東京西部山區近一個月內也出現23宗熊蹤發現個案。



根據最新的統計數據顯示，東京都過去一個月內熊出沒個案達23宗，過去一年更累計高達120宗，反映熊的活動範圍似乎逐漸向東京方向擴展。東京都西部八王子市日前傳出熊出沒消息，當地多間學校因此提醒進入山區進行研究的大學生，必須做好各項防備工作，包括隨身攜帶無線電和防熊噴霧，並了解遭遇野熊時的應變方式。

日本過去幾年熊出沒次數維持在20,000多次，去年則暴增至超過50,000次。當局警告，夏季的熊出沒情況將變得更加頻繁，「『夏季熊』的危險性在於牠們的覓食季節和繁殖季節重疊」。

日本熊害嚴重（becca@unsplash）

隨着氣溫升高，日本各地熊襲擊事件激增。在栃木縣，一名70多歲的老人在小學附近遭到熊襲擊受傷。在秋田縣，一列新幹線列車與一頭熊相撞，導致列車緊急停車。專家指出，熊出沒事件激增的原因在於，這種「夏季熊」是每年夏季特有的危險物種。尤其在8月，山區食物來源可能會變得更加稀少，導致在人口稠密地區看到這些動物的次數增加。

對此，東京都政府計劃於下個財政年度有限度解除實施近20年的亞洲黑熊狩獵禁令，並制定中長期黑熊管理計畫，從過去以保育為主轉向族群管理，並將研議開放獵捕區域、年度獵捕上限及棲地分區管理。

此外，由於獵熊需具備專業技術，東京也將建立獵人資格標準，並開設實戰訓練課程，培育更多合格獵人，以因應持續增加的黑熊。