美16童被困百尺房內4年　環境惡劣警斥不如牲畜 　父母等4人被捕

美國俄亥俄州警方在南部小鎮漢登（Hamden）一間破舊住宅發現16名兒童被困，年齡從1歲半到18歲不等，疑長期被囚禁在一間不足150平方呎、到處是排泄物的房間內，環境極度惡劣，當中多名兒童被緊急送醫，2人傷勢嚴重。父母及祖父母共4人被捕。



事發於該州文頓縣一個僅有數百居民的鄉村小鎮漢登。16名受害兒童據指在過去4年間的大部分時間都被困在一間充滿細菌的骯髒房內。檢察長威爾遜（Andy Wilson）在記者會表示，現場狀況令人難以置信，「那是你無法想像有人會生活其中的地方，更不用說是孩子。」

文頓縣警長Ryan Cain則稱：「我們的大多數牲畜的飼養條件比孩子們好。」

16名兒童中多人被緊急送院治療，其中一人一度進入深切治療部，另外兩人因傷勢被送往一級創傷中心。部分兒童完全不會說話、部分只有「有限」語言能力，全部沒有入學，最大的18歲女孩有發展障礙，連自己的名字都不會拼寫。

四名成年人，包括兩名父母與祖父母Gary Siders Sr.、Gary Siders Jr. 及 Christina、Elizabeth Siders——被控十多項重罪的兒童危害罪，目前被禁止互相或與孩子聯絡。

檢察官強調案件並不涉及人口販賣，而是「家庭內部情況」，稱該家庭多年在州內四處搬遷、善於隱藏孩子，約四年前落腳當地。