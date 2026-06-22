5歲男童遭虐待致死　體重不足10公斤全身近130處傷勢　母親認誤殺

33歲母親涉多番虐待發展遲緩的5歲次子，包括掌摑或用籐條打兒子、綁起四肢。此外，母親亦長期把次子囚禁在睡房，進食及小便都在房內進行。次子在長期虐待下，最終不治。他離世時全身多達129處傷勢，體重僅9.7公斤，屬嚴重營養不良。專家推算，男童在離世前或已有兩至三個月未有進食。母親今（22日）在高等法院承認誤殺等兩罪，法官強調本案屬極嚴重，又質疑為何社署有跟進個案，卻未能發現男童的情況。由於被告的代表律師指她有精神或其他心理狀況，法官遂押後至7月24日判刑，以待索取她的精神科及心理專家報告，期間被告續還押。



被告LST（現年38歲）承認誤殺及殘酷對待兒童罪，指她於2022年9月2日，在香港非法殺死男童Z，以及故意虐待或遺棄5歲的Z。

被告LST今承認誤殺和殘酷對待兒童兩罪。(資料圖片)

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法官關注為何社署有跟進個案 卻未能發現男童的情況

法官李素蘭關注，為何社署有跟進個案，卻未能發現Z的情況，而且明知被告不適宜照顧子女，仍然讓她接回Z、其胞姐和胞弟。控方指向社署查詢後，以書面形式回覆法庭。

案情指，被告在26歲時誕下女兒X。因被告不適宜照顧，X其後被送到幼兒中心看管。

至2017年4月，被告為當時的越南籍男友誕下男童Z，即本案死者。其後Z入院治療，後被送往寄養家庭照顧。至Z滿9個月大時，因搖晃嬰兒綜合症導致視網膜脫落及腦出血，再被送往幼兒中心照顧，及後被評估為全面發展遲緩。

在2019年，被告和男友遷至深水埗劏房居住，其後再誕下一子Y，Y未幾亦被送到幼兒中心。

被告曾告知好友不喜歡男童 亦曾綁起其四肢 以拍打手掌、掌摑及用籐條抽打

在2020至2021年左右，被告接回3名孩子同住，越南籍男友其後搬走。在2020年9月1日，年約3歲的Z入讀幼兒園，但時常缺席，在兩個學年僅各有40天到校上課。他在2022年1月底最後一次出席實體課，但之後有持續參與網課至5月中。在學校復課後， Z未有再到校上課。

案情續指，被告的劉姓好友會定時探望被告一家。她留意到被告偏心X及Y，而忽略Z。被告亦告知劉，她不喜歡Z。當Z晚上不願意睡覺時，被告會綁起其四肢，亦會以拍打手掌、掌摑及用籐條抽打作為懲罰。

劉在2022年2月見過Z，發現他明顯地消瘦，四肢亦有瘀傷。她叫被告不要再打Z，亦勸告她可尋求社署協助。

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警方到場時 被告站在單位外的簷蓬 最終被救回

至同年9月3日中午12時左右，劉接獲被告的電話，哭訴指她打死兒子。翌日凌晨1時，警方接到被告報案，到場後發現被告危站案發單位外的簷蓬。警方破門入屋，從窗口救回被告。當時Z躺在床上，失去意識及臉色發黑，眼睛及嘴巴微微張開，頸部被毛氈覆蓋，被送往醫院時已沒有生命跡象，其後證實死亡。

警方在9月4日拘捕被告，她在錄影會面中表示在9月2日發現兒子身亡。當天早上，她帶X上學，Z及Y則由家人照料。至同日下午2時許，被告及X回家，當時Z獨自在睡房，被告以為他正睡覺。惟她其後發現Z沒有心跳，身體發冷，於是要求X和Y不可入睡房，並以毛氈覆蓋Z，其後把X和Y交給外婆照顧。

被告承認，在Z不聽話時，有時會用籐條或衣架打其手掌及屁股。她亦承認，發現Z過瘦，但未有帶他就醫。

男童的胞姐稱 男童很少離開睡房 日常生活包括進食及小便都在睡房內進行

警方其後與X進行錄影會面，X指被告有時會把Z摔在床上，亦會警告Z，若然離開睡床便會被打。Z因此很少離開睡房，每星期只能離開睡房幾次，日常生活，包括進食及小便都在睡房內進行。被告亦不允許Z上網課，因為她擔心其他人會見到Z，於是對學校謊稱Z生病。

驗屍報告提及，Z離世時僅1米高，重9.7公斤。此外，Z的內臟及肌肉萎縮嚴重，臉、眼窩、軀體出現因皮下組織流失的凹陷，其肋骨突出，亦有脫水情況。

檢查發現，Z全身有129處外部傷勢，包括擦傷及瘀傷。多處傷勢顯示，Z可能曾遭受虐待，例如強行餵食、扼喉、掐捏等。報告指，Z嚴重營養不良，可能是由飢餓所引致，而最終的致死原因，有機會是心律不正或低血糖。

營養學家推算 男童在離世前或已有兩至三個月未有進食

營養學家則指，Z在2歲9個月時，身高為90厘米，體重約14.6公斤，至5歲離世時，其身高為1米，體重僅9.7公斤，反映他的生長速度極為遲緩。營養學家推算，Z在離世前或已有兩至三個月未有進食。

案情亦指，Z的陰莖有環形傷痕，與曾被繩索綁住，或不當地被穿過瓶口、塞入瓶內的情況相符。

案件編號：HCCC318/2024