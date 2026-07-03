聯合國：美國仍欠交20億美元會費　目前資金僅夠營運到8月底

聯合國負責預算的官員表示，由於美國和中國等主要捐助國尚未全額支付欠款，聯合國目前的資金只夠維持營運到8月底。



聯合國財務主管拉馬納坦（Chandramouli Ramanathan）7月1日（周三）表示：「8月之後我們就沒有現金了。到9月，錢就用光了。我們正等待收款，確保9月之後的運營。」

2026年6月29日，西班牙馬德里，聯合國旅遊組織（UN Tourism）總部落成典禮當日，工作人員正升起聯合國旗幟。（Reuters）

聯合國長期面臨資金短缺，目前仍在等待美國和中國兩大主要捐助國全額支付2026年預算款項。如果主要捐助國不加大投入，聯合國就不得不推遲其他款項的支付，以便為年度聯合國大會的高級別周準備資金。

美國本應承擔聯合國常規預算的22%，特朗普政府已經支付所欠款項的一小部分，但算上往年欠款，仍有約20億美元（約157億港元）的未繳會費。

中國已向聯合國支付部分會費，但拉馬納坦說，北京仍欠聯合國約4億3000萬美元（約33.7億港元）常規預算。

拉馬納坦補充稱，中國通常分批繳納會費，預計未來幾個月會支付一部分；美國也承諾很快付款。

2026年7月1日，聯合國財務主管拉馬納坦（Chandramouli Ramanathan）召開記者會。（聯合國網站）

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）今年初曾警告，聯合國將在7月前耗盡現金。拉馬納坦說，通過削減開支和調整預算，聯合國現有資金能夠維持到夏季結束。