美官員指貨船在霍爾木茲海峽遭伊朗襲擊　聯合國暫停疏散滯留船隻

路透社6月25日（周四）引述美方官員報道，一艘試圖通過霍爾木茲海峽的貨船，在阿曼水域遭伊朗襲擊。隨後，聯合國國際海事組織（IMO）暫停了原定撤離霍爾木茲海峽逾1萬名滯留船員的計劃。



綜合外媒報道，英國海事貿易行動組織（UKMTO）指，一艘貨船在穿越霍爾木茲海峽時報告稱，於阿曼達希特（Dahit）東南方7.5海里處，其右舷遭到砲彈擊中，尚無人員傷亡報告。

2026年6月18日，美國與伊朗簽署諒解備忘錄後，圖為身處霍爾木茲海峽靠近阿巴斯港的船隻。（Reuters）

海事風險管理公司Vanguard表示，這艘懸掛新加坡旗幟的「Ever Lovely」號貨輪儘管遭到襲擊，仍繼續通過海峽。

雖伊朗暫未回應此事，但伊朗為管理該海峽而設立的波斯灣海峽管理局（PGSA）表示，偏離指定航線通行的船隻將無法獲得安全通行保障。

管理局稱，「因使用未經授權航線而產生的任何後果，均由船東、營運商及船長承擔責任。」

圖為滯留在霍爾木茲海峽附近的波斯灣貨船。（Reuters）

聯合國國際海事組織總幹事多明格斯（Arsenio Dominguez）表示，已有數艘船隻被疏散，但該機構希望確保「必要的安全保障」繼續到位，所以暫時暫停疏散滯留船隻的行動。