委內瑞拉地震｜聯合國開發計畫署：雙強震損失高達逾500億元

聯合國開發計畫署（UNDP）6月27日估計，委內瑞拉連環強震的實體損失達67億美元（約526億港元），相當該國GDP的6%。委內瑞拉上周三發生兩次7級以上強烈地震，至今已造成至少1430人，另有3,200人受傷。



UNDP的聲明表示，這項初步評估是基於地震模型、衛星影像及人口數據，計入住宅等資產損失，但未涵蓋更廣泛的經濟衝擊。

UNDP指出，委內瑞拉接連兩次強震，重創北部海岸附近的主要人口與經濟中心，包括首都卡拉卡斯（Caracas）、拉圭拉（La Guaira）、卡拉波波（Carabobo）、米蘭達（Miranda）、雅拉柯（Yaracuy）和阿拉瓜（Aragua）等州。

2026年6月27日，委內瑞拉拉瓜伊拉州，在地震發生後，民眾正在接收捐贈物資。（Reuters）

該署估計，受災地區共有170萬棟建築物受損，其中受災最嚴重的幾個州受損最為嚴重。聲明補充指，「這不包括基礎設施損壞、更廣泛的經濟衝擊及長期重建成本，」其總體經濟衝擊可能是直接損失的1.5至3倍。

聯合國開發計畫署駐委內瑞拉代表 Luis Francisco Thais表示：「早期評估的速度和準確性對於有效應對至關重要，從而支持受災社區。同時，每一次危機都是一次契機，讓我們重新思考以韌性為核心的發展戰略。這不單能確保災後重建恢復失去的一切，也能構建一個更加可持續的未來。」