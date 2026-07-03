美特勤局錯過102條槍手通訊　險釀特朗普遇刺

根據周四（7月2日）公布的一份政府監察機構報告，美國特勤局在2024年總統選舉集會期間，錯過了102條有關槍手企圖刺殺特朗普（Donald Trump，又譯作川普）的無線電通訊。



路透社報道，國土安全部監察長辦公室的報告指出，特勤局之所以在2024年7月13日對這些通訊毫不知情，是因為它未能與當地執法部門建立聯合通訊室。

當地執法部門當時正在接收關於搜尋一名可疑人員的報告，他後來被確認為後來槍擊特朗普的克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）。報告指出：「我們發現，特勤局僅收到了關於克魯克斯的5通電話和3則短信。」

「因此，特勤局成員未能就可疑人員的情況向特朗普總統的安保人員發出警報。」

在賓夕法尼亞州巴特勒市的這次槍擊案中，克魯克斯在集會上被執法人員擊斃，一名旁觀者被子彈擊中身亡，包括特朗普在內的多人受傷，特朗普耳朵被子彈擦傷。

克魯克斯曾登上附近一處屋頂，可以直接看到特朗普。

監察長報告中的建議涵蓋了信息共享以及在事件發生前解決「視線漏洞」等領域。

特勤局在一份聲明中表明，他們同意監察長的建議。

一名發言人說：「其中許多建議此前已被提出……並已作為我們正在進行的改革工作的一部分予以實施。」

報告發現，克魯克斯在槍擊事件發生前數小時曾操控無人機飛越這個地區。報告稱，由於特勤局的反無人機系統無法運行，因此飛行未被發現。

據監察長稱，反無人機系統由一名「訓練不足」的操作員操控，且操作員在事件發生前未進行測試。

報告稱，操作員花了數小時試圖修復存在的問題，在此期間，嫌疑人操控無人機飛行近九分鐘，期間始終未被察覺。

文章獲《聯合早報》授權轉載

