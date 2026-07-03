特朗普發片扮醫生　稱茱莉亞羅拔絲等人患特朗普精神錯亂症｜有片

在7月4日美國國慶來臨之際，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在網上發布一條用AI生成的影片，抨擊多位荷里活著名影星，指他們患有「特朗普精神錯亂症」（Trump Derangement Syndrome）。被特朗普點名的包括茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）、羅拔迪尼路（Robert De Niro）、胡比高拔（Whoopi Goldeberg）和愛德華諾頓（Edward Norton）。



特朗普發片批評一眾荷里活影星患有特朗普精神錯亂症：

據《綜藝》（Variety〉報道，特朗普7月1日（周三）在其社交平台發布影片。

片中，特朗普裝扮成「特朗普醫生」，用類似藥品廣告的舒緩語氣聲稱自己「有治療方案」」，可以治療那些患有「特朗普精神錯亂症」的人。

隨後，影片中出現美國知名藝人奧唐納（Rosie O’Donnell）、影星胡比高拔和羅拔迪尼路的虛假見證，他們各自描述了自己患病的症狀。此外，影片中還出現由AI生成的茱莉亞羅拔絲、John Leguizamo和愛德華諾頓。

據報道，特朗普似乎真的相信「特朗普精神錯亂症」是一種真實的疾病，他5月在白宮的一次活動上說：「我聽說這實際上是一種病。」

片中虛假的羅拔迪尼路表示：「我完全未意識到這對我的生活影響這麼大。我的工作慢了下來。我現在幾乎認不出來自己。我需要幫助。我吃不下飯，睡不着覺，總是很生氣。我讓周圍的人都很痛苦。」

AI生成的茱莉亞羅拔絲則指：「我覺得過去兩年我老了20歲」，並表示她開始「擔心自己的未來」。

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影片結尾，特朗普醫生提出治病良方：「關掉假新聞。祈禱，如果你感到焦慮，就和我一樣喝罐健怡可樂，你會發現你的生活會發生顯著的變化。」