高市早苗訪印與莫迪互稱「兄妹」　日印加強關鍵礦產合作

日本首相高市早苗7月2日抵新德里展開三日訪問，與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行會談後，在聯合記者會上表示「雙方約定繼續以兄妹關係相處」，莫迪稱高市為「妹妹」，高市早苗則將莫迪視作「兄長」。雙方隨後簽署有關人工智能（AI）、金屬和能源領域的協議。



據路透社7月2日報道，雙方簽署經濟安全、能源韌性及AI三份「里程碑」文件，並確定首份防務共同開發項目協議，涵蓋AI、關鍵礦產、能源及防務合作。高市早苗率大型商界代表團隨行，莫迪稱「日本精密技術＋印度軟件能力將為全球AI發展注入新動力」，高市則說「印日互補合作、共榮成長，在動盪國際局勢下愈顯重要」。

兩人會後互認「兄妹」，高市早苗引述已故前首相安倍晉三當年稱莫迪為「兄長」的軼事，莫迪當場稱高市為「美麗的妹妹」，約定「以兄妹相處」；午宴上印度傳統樂團奏日本經典《昂首向前走》，高市還即興演奏當地樂器。

日本是印度最大的投資國之一，支持包括孟買和艾哈邁達巴德之間高速鐵路走廊在內的多個重大基礎設施項目。日本去年承諾十年對印投資倍增逾610億美元（約4784億港元）；2025/26年度雙邊貿易275億美元（約2157億港元），4至12月日方對印投資32億美元（約251億港元）。兩國同屬「四方安全對話」（Quad，美澳日印），被視為抗衡中國在印太影響力的佈局。

2026年7月2日，印度總理莫迪在新德里舉行的印日聯合經濟論壇上與日本首相高市早苗握手。（Reuters）

中國外交部發言人郭嘉昆7月3日表示，國家間合作應有利地區理解信任與和平穩定，「不應針對第三方或損害第三方利益，更不能打著合作幌子搞排他小圈子、挑動對立對抗」，維護全球產供鏈穩定是各國共同責任。