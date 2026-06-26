高市早苗不願APEC見習近平？　日本正引火自焚而不自知

日本是美國的附庸，跟隨美國是長期的國家戰略選擇，而令人不解的是，特朗普政府改善對華關係，積極尋求中美關係穩定之際，日本卻扛起了反華的大旗。



特朗普政府近日連番表示不支持台獨，但高市早苗連重申1972年《中日聯合聲明》台灣是中國一部分都不願意，不支持台獨更是提都不提。高市早苗去年「台灣有事論」風波之後，在中國反覆抗議之下，竟拒不收回相關言論。

人們都以為中國統一台灣的最大外部障礙是美國可能軍事介入。但從美國在中東連伊朗都沒有征服看，協防台灣就是紙老虎，可能性並不大。為什麼連特朗普都說明不想到千里之外打仗了，高市早苗還對台灣躍躍欲試？日本不聽從美國的安排了嗎？日本能夠脱離美國單獨阻止中國統一嗎？高市早苗到底唱的哪一齣？實在是令人匪夷所思。

5月28日，菲律賓總統小馬可斯到訪日本東京，並與日本首相高市早苗會晤，商定談判東海劃界。(Reuters)

日本與菲律賓近期宣佈啟動海域劃界談判，涉及台灣島以東的海域。日本試圖借談判間接「坐實」沖之鳥礁的島嶼地位，並將觸角從東海向南延伸至台海、南海。同時，如果台灣島以東海域定義為「日菲爭議區」，將為未來日本海上自衛隊常態化巡航、甚至快速介入台海鋪墊法理基礎。日本的算盤珠子已經蹦到了明面上。

問題是連美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）都曾公開警告，五角大樓在針對台海及印太地區的18場推演中均輸給了中國。日本難道是打算試探以身犯險探聽中國軍力的虛實？日本圍繞台海的軍事佈局是要拉美國下水，還是替美國下水？

在前不久，G7峰會上盛傳高市早苗和特朗普因又提珍珠港問題發生口角，同時以「脱亞入歐為己任」的日本亦沒有得到歐洲盟友以及其他G7盟友的完全支持，高市早苗在G7會場不斷要協議步調共同應對中國，但是她的目的並沒完全實現：G7以外一些與會國家包括韓國、巴西、印度等，因顧及對華關係，沒有簽署《關於確保關鍵礦產供應鏈的G7領導人宣言》。該份16日簽署的聲明雖沒直接點名中國，但表達了對「經濟脅迫」的憂慮。

日本首相高市早苗與美國總統特朗（Donald Trump）普正在法國參加G7峰會，二人於6月16日進行簡短會晤，討論了伊朗以及印太局勢。圖為6月16日峰會大合照期間兩人與其他領導人交談。（Reuters）

日前，彭博社引述知情士報道，由於不滿中國對她發起的人身攻擊，高市早苗不願在今年深圳APEC峰會期間見中國國家主席習近平。若然報道屬實，一個特朗普言必稱是好朋友的大國領導人，高市早苗卻不想見。試問這是極度自卑之後的極端自負，還是無知者無畏？

有聲音認為2026年2月高市早苗帶領自民黨贏得日本眾議院選舉的歷史性勝利，日本戰後首次出現單一政黨掌握三分之二以上議席的局面，高市早苗內部政治地位穩定，不屑於對外彎腰。事實上，日本還有高市早苗傲慢的餘地嗎？

日本的高端製造業（如半導體、精密儀器、新能源汽車）極其發達，但上游原材料高度依賴中國。日本約70%的稀土依賴從中國進口。中國限制部分關鍵礦產出口，已對日本企業造成影響，業界已有呼聲要求高市以外交途徑解決問題。中國連續多年穩居日本第一大貿易夥伴。2023年，中日雙邊貿易額依然高達3180億美元，佔日本對外貿易總額的20%以上。日本商界比誰都清楚脱離中國供應鏈，日本製造業將是什麼樣的被動局面。

2026年5月15日，主管性別平等事務的男女共同參畫大臣黃川田仁志出席了在上海舉行的亞太經合組織（APEC）部長級會議暨「婦女與經濟論壇」。這是日本首相高市早苗2025年11月在國會答辯中發表「台灣有事」論導致中日關係惡化後，日本首次有內閣成員訪華。（網路圖片）

高市早苗真的有底氣和中國對抗到底嗎？高市早苗是被選票迷花了眼不知天高地厚了嗎？

有分析認為，和中國「開戰」也許不是真正目的，日本是要借製造危機修改憲法，順勢撕掉二戰戰敗國的標籤，回復正常國家的身份。問題是日本這樣做真的能夠成功嗎？日本經濟鼎盛時期沒有完成修憲，美國霸權鼎盛時期，日本也沒有完成修憲。在美國霸權衰落，中國崛起的時候，日本卻認為機會來了？中國能同意嗎？

一段時間以來，中國和朝鮮、蒙古、俄羅斯、越南等幾乎大多數的周邊國家都探討了日本的新軍國主義問題。也許根本不用等日本有機會渾水摸魚，日本就不得不面臨戰後的二次清算。寄希望衝破戰後秩序，無異於痴人說夢。