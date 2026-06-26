高市早苗不願APEC見習近平？ 日本正引火自焚而不自知
日本是美國的附庸，跟隨美國是長期的國家戰略選擇，而令人不解的是，特朗普政府改善對華關係，積極尋求中美關係穩定之際，日本卻扛起了反華的大旗。
特朗普政府近日連番表示不支持台獨，但高市早苗連重申1972年《中日聯合聲明》台灣是中國一部分都不願意，不支持台獨更是提都不提。高市早苗去年「台灣有事論」風波之後，在中國反覆抗議之下，竟拒不收回相關言論。
人們都以為中國統一台灣的最大外部障礙是美國可能軍事介入。但從美國在中東連伊朗都沒有征服看，協防台灣就是紙老虎，可能性並不大。為什麼連特朗普都說明不想到千里之外打仗了，高市早苗還對台灣躍躍欲試？日本不聽從美國的安排了嗎？日本能夠脱離美國單獨阻止中國統一嗎？高市早苗到底唱的哪一齣？實在是令人匪夷所思。
日本與菲律賓近期宣佈啟動海域劃界談判，涉及台灣島以東的海域。日本試圖借談判間接「坐實」沖之鳥礁的島嶼地位，並將觸角從東海向南延伸至台海、南海。同時，如果台灣島以東海域定義為「日菲爭議區」，將為未來日本海上自衛隊常態化巡航、甚至快速介入台海鋪墊法理基礎。日本的算盤珠子已經蹦到了明面上。
問題是連美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）都曾公開警告，五角大樓在針對台海及印太地區的18場推演中均輸給了中國。日本難道是打算試探以身犯險探聽中國軍力的虛實？日本圍繞台海的軍事佈局是要拉美國下水，還是替美國下水？
在前不久，G7峰會上盛傳高市早苗和特朗普因又提珍珠港問題發生口角，同時以「脱亞入歐為己任」的日本亦沒有得到歐洲盟友以及其他G7盟友的完全支持，高市早苗在G7會場不斷要協議步調共同應對中國，但是她的目的並沒完全實現：G7以外一些與會國家包括韓國、巴西、印度等，因顧及對華關係，沒有簽署《關於確保關鍵礦產供應鏈的G7領導人宣言》。該份16日簽署的聲明雖沒直接點名中國，但表達了對「經濟脅迫」的憂慮。
日前，彭博社引述知情士報道，由於不滿中國對她發起的人身攻擊，高市早苗不願在今年深圳APEC峰會期間見中國國家主席習近平。若然報道屬實，一個特朗普言必稱是好朋友的大國領導人，高市早苗卻不想見。試問這是極度自卑之後的極端自負，還是無知者無畏？
有聲音認為2026年2月高市早苗帶領自民黨贏得日本眾議院選舉的歷史性勝利，日本戰後首次出現單一政黨掌握三分之二以上議席的局面，高市早苗內部政治地位穩定，不屑於對外彎腰。事實上，日本還有高市早苗傲慢的餘地嗎？
日本的高端製造業（如半導體、精密儀器、新能源汽車）極其發達，但上游原材料高度依賴中國。日本約70%的稀土依賴從中國進口。中國限制部分關鍵礦產出口，已對日本企業造成影響，業界已有呼聲要求高市以外交途徑解決問題。中國連續多年穩居日本第一大貿易夥伴。2023年，中日雙邊貿易額依然高達3180億美元，佔日本對外貿易總額的20%以上。日本商界比誰都清楚脱離中國供應鏈，日本製造業將是什麼樣的被動局面。
高市早苗真的有底氣和中國對抗到底嗎？高市早苗是被選票迷花了眼不知天高地厚了嗎？
有分析認為，和中國「開戰」也許不是真正目的，日本是要借製造危機修改憲法，順勢撕掉二戰戰敗國的標籤，回復正常國家的身份。問題是日本這樣做真的能夠成功嗎？日本經濟鼎盛時期沒有完成修憲，美國霸權鼎盛時期，日本也沒有完成修憲。在美國霸權衰落，中國崛起的時候，日本卻認為機會來了？中國能同意嗎？
一段時間以來，中國和朝鮮、蒙古、俄羅斯、越南等幾乎大多數的周邊國家都探討了日本的新軍國主義問題。也許根本不用等日本有機會渾水摸魚，日本就不得不面臨戰後的二次清算。寄希望衝破戰後秩序，無異於痴人說夢。