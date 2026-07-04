路透：伊朗與日本公司洽談石油出售　美國制裁豁免成變數

據路透社引用知情人士消息7月3日報道，伊朗正與日本企業展開原油採購談判，有望恢復自2019年後中斷的供油合作。本次交易依託美伊60天和平談判配套的制裁豁免機制，該豁免於6月22日生效，將在8月21日到期，日方買家正積極爭取延長豁免期限。



2018年美國退出伊核協議並重啟嚴厲制裁後，日本、韓國等傳統客戶相繼停購伊朗石油，僅中國長期維持穩定採購。

伊朗官員透露，此次參與談判的三家日本買家，計劃選用日本運營油輪，從伊朗哈爾克島（Kharg Island）裝運。一名日本官員表示，日本的採購都由私營公司負責，稱尚不清楚該交易，但強調油輪安全通航需要得到保障。

2026年2月25日，衛星圖像顯示伊朗哈爾克島（Kharg Island）的一個石油碼頭。（Reuters）

報道指，當前談判最大阻礙來自霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的通航安全與保險難題。當地航道佈有漂浮水雷，近期頻發船隻遇襲事件，伊朗革命衛隊亦要求過往船隻須事前獲得通行許可，大幅提升運輸風險與保險難度。

業界分析，美國短期制裁豁免不穩定，難以匹配長途運輸與貿易週期，且亞洲多數煉油廠庫存充足，短期內中國仍是伊朗石油出口的核心主力。目前日美官方均未對此次談判作出回應。