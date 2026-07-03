紐時：美伊停火談判期間　華府認為以色列密謀暗殺伊朗談判代表

據現任和前任美國官員透露，美方認為，今年春天美國與伊朗就臨時和平協議展開談判期間，以色列可能密謀暗殺伊朗高級談判代表。



《紐約時報》報道，從戰爭爆發初期，暗殺伊朗高級領導人就是以色列的戰略之一。但在4月份開始的停火談判期間，美國對伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）和議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）可能成為暗殺目標的擔憂急劇上升。

據一些官員透露，由於擔心以色列的暗殺行動會破壞談判，美國甚至要求中東地區其他國家警告伊朗，以色列可能將這兩名官員作為暗殺目標。

2026年6月21日，在美國、伊朗、巴基斯坦與卡塔爾於瑞士舉行的4方會談開始前，伊朗外長阿拉格齊（左）與巴基斯坦總理夏巴茲（右）握手。（Pool via Reuters）

美國官員承認，在戰爭的激烈階段，阿拉格奇和卡利巴夫作為高級政府官員，可能成為以色列的軍事打擊目標，因為以色列當時一心想要推翻伊朗的強硬派政府。

但自4月談判正式開始後，美國官員認為任何試圖刺殺伊朗領導人的舉動都將終結談判，並重新點燃戰火。

以色列駐華盛頓大使館發言人拒絕置評。

一名美國官員對此回應說，美伊代表團的會談仍在繼續，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）和總統女婿庫什納（Jared Kushner）在卡塔爾舉行了富有成效的會晤。這名官員說，總統特朗普希望和平進程「繼續推進」。

2026年6月17日，伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在與伊朗商會舉行對華經濟政策會議。（X@MB Ghalibaf）

《華爾街日報》3月份報道稱，以色列曾將阿拉格奇和卡利巴夫列入打擊目標名單，但由於美國正與伊朗商討啟動談判，以色列暫時將他們從名單中移除。

一名美國官員和一名中東官員說，特朗普政府當時獲悉，至少卡利巴夫在以色列的打擊目標名單上，並要求以色列停止行動。

官員還說，在4月份的談判期間，伊朗方面通過巴基斯坦和卡塔爾的中間人向美國尋求保證，確保以色列不會針對伊朗代表團採取秘密行動。

本文獲《聯合早報》授權轉載

