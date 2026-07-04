印尼情侶TikTok直播接吻被鞭刑21下　國際特赦組織：罰得太過份

印尼唯一實施伊斯蘭教法的亞齊省爆發爭議判決，一對未婚情侶因TikTok直播接吻，違反當地宗教法規，遭伊斯蘭教法法庭判處公開鞭刑。涉案22歲男子與25歲女子7月2日公開接受鞭刑21下，逾百人圍觀全過程。



事件起因於今年2月兩人的接吻直播影片在網路瘋傳，隨後二人於4月被捕，起初獲刑原判25鞭，因已羈押一段時間減至21鞭，法院另扣押手機及存有片段的USB硬盤，將予銷毀。

據英媒《每日郵報》報道，受刑女子遭蒙面警察持藤條反覆抽打，每挨一鞭，她都因劇痛而面容扭曲，最終因無法承受處罰而失去意識。報道指，目前不清楚該女子暈倒前完成了多少鞭數，但若有未完成的鞭數，將待她恢復後再繼續執行。

印尼亞齊省的公開鞭刑現場。（資料圖片，Getty Images）

亞齊升在2006年獲中央政府授權實施伊斯蘭教法，2015年法律擴及非穆斯林（約佔1%人口），對通姦、同性行為等道德犯罪最高可處100鞭，賭博、酗酒、女性穿緊身衣及男性缺席周五禱告亦同。

國際特赦組織（Amnesty International）印尼分會批評公開鞭刑侵犯人權，屬殘酷、不人道且有辱人格，儘管印尼已批准相關國際公約。主任哈米德（Usman Hamid）表示，在社交媒體發布此內容或不當，但未必構成犯罪，判監禁甚至鞭刑「太過分了」。