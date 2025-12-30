新加坡打擊詐騙新鞭刑法案今生效　最重打24下

對於重大詐騙案件，新加坡周二（12月30日）起將強制施以最多24下鞭刑。



新加坡國會11月4日正式通過《刑事法（雜項修正）法案》，明確將鞭刑納入電訊詐騙相關犯罪的處罰體系。根據這項周二生效的法案，協助詐騙活動的犯罪分子將面臨至少6下鞭刑，情節嚴重者最高可被判處12下鞭刑。

這一處罰不僅適用於詐騙集團成員，也包括負責招募受害者的淺顯人員及協助其作案的「幫凶」，例如提供銀行賬戶、SIM卡或Singpass（新加坡國家數字身份）憑證。

2025年2月12日，泰國達府，圖為泰國介入緬甸斡旋解救的電騙受害人走上前往泰國的船隻。（Reuters）

根據新法案，鞭刑適用對象涵蓋電訊詐騙全鏈條參與者，包括主犯、集團成員、招募被騙者的牽線人員，以及提供SIM卡等協助行為者。其中，主犯及核心參與者將面臨6至24鞭的處罰，協助者鞭刑上限為12鞭。 此外，被裁罪成的犯人還將面臨5至10年不等的監禁。

此外，新法案還允許對其他形式的欺詐行為（如傳統詐騙）酌情判處鞭刑。

在當天舉行的辯論上，新加坡內政部兼外交部高級政務部長沈穎介紹道，詐騙是目前新加坡最普遍的犯罪類型，佔所有報案案件的60%。她表示，從2020年至2025年上半年，新加坡共接到約19萬宗詐騙報案，造成的經濟損失高達37億新元（約220億港元）。僅2025年第三季度（7月至9月），詐騙損失就達1.871億新元。