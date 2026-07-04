日本成田至羽田機場特快列車擬最快2030年推出 冀縮短行程
撰文：林嘉敏
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日本共同網等傳媒7月3日引述知情人士報道，連接東京成田機場和羽田機場的付費直達特快列車將於2030年代開始投入服務，預計可以改善兩機場之間的交通，讓從成田入境的外國旅客也能多加利用從羽田出發的國內線班機，帶動日本國內各地的經濟成長。
目前京成電鐵等公司運營連接成田機場與羽田機場的列車，無需另付特快費用，單程約需90至100分鐘。隨着收費特快列車投入運營，預計兩機場之間的通行時間將進一步縮短.
該項目採分階段建設模式，京成電鐵預計2028財年先開通成田機場至東京押上站區間特快服務，2030年代再延伸接駁都營淺草線、京急線，直達羽田機場，成為首條連接兩大機場的付費特快路線。
為提升運力，日方將推動鐵路複線化改造，新增軌道與成田機場高架新車站，解決現階段開往成田機場皆為單線鐵路多帶的班次受限問題，屆時每小時特快班次有望翻倍。
除此之外，日本政府還規劃活用JR東日本羽田機場聯通新線，同步推進成田機場「一體化航廈」工程，計劃將現行分散的三個航廈合併，以提升機場交通便利。
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