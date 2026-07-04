日本22歲女交友App騙7旬漢42萬日圓 事後扮母親發自己死訊｜有片
撰文：王海
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日本一名22歲女子廣重果音近日因涉嫌詐騙被捕。疑犯犯案時是一名大學生，她透過交友軟件結識一名70多歲老翁，並涉嫌詐騙其超過42萬日圓（約2萬港元）。據悉，她曾向對方發送「我愛你」等曖昧信息讓對方誤墮愛河，其後以需要繳學費為由騙取錢財，之後更假扮成母親向對方發送自己已患癌離世的消息。
日本媒體就這宗騙案的報道：
《日本新聞網》7月2日報道，橫濱市一名公司職員，22歲的廣重果音因涉嫌詐騙被捕。她被指控自2025年到今年，利用自己還是大學生的身份，誘騙一名70多歲的老人產生戀愛關係，並謊稱自己需要錢參加研究生入學考試，最終騙取老人約42萬日圓。
據警視廳稱，廣重果音和這名老人是透過交友軟件認識。
這名7旬老人三年前喪妻，當時他正在這款軟件上尋找可以一起吃飯的人。2025年3月，他收到廣重果音的回复，兩人關係逐漸升溫。
據報道，廣重果音曾傳過以下訊息給老人
廣重果音：
「我愛你。」
2025年8月，這名男子收到以下訊息：
「抱歉，你現在無法趕快給我匯款，對吧？」
廣重果音當時向這名老翁索取4萬日圓（約2000港元），聲稱自己需要這筆錢參加研究生入學考試。之後，她又以「報名費」的名義向這名男子索取超過38萬日圓（約18000港元），而這名男子全部匯了過去。
然而，東京警視廳認為這一切都是謊言。
廣重果音承認了所有指控，並表示：「我根本沒打算參加研究生入學考試。」
此外，據稱自2025年九月起，廣重果音就一直告訴這名老翁，她「因癌症住院」。今年4月，她更冒充母親向他發送以下訊息：
「我的女兒果音去世了，年僅22歲。」
老翁再收到信息後，覺得事有蹊蹺，繼而報警。
東京警視廳正調查廣重果音是否曾以「住院費用」等名義詐騙該男子約200萬日圓（約10萬港元）。
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