日本22歲女交友App騙7旬漢42萬日圓　事後扮母親發自己死訊｜有片

日本一名22歲女子廣重果音近日因涉嫌詐騙被捕。疑犯犯案時是一名大學生，她透過交友軟件結識一名70多歲老翁，並涉嫌詐騙其超過42萬日圓（約2萬港元）。據悉，她曾向對方發送「我愛你」等曖昧信息讓對方誤墮愛河，其後以需要繳學費為由騙取錢財，之後更假扮成母親向對方發送自己已患癌離世的消息。



日本媒體就這宗騙案的報道：

《日本新聞網》7月2日報道，橫濱市一名公司職員，22歲的廣重果音因涉嫌詐騙被捕。她被指控自2025年到今年，利用自己還是大學生的身份，誘騙一名70多歲的老人產生戀愛關係，並謊稱自己需要錢參加研究生入學考試，最終騙取老人約42萬日圓。

據警視廳稱，廣重果音和這名老人是透過交友軟件認識。

這名7旬老人三年前喪妻，當時他正在這款軟件上尋找可以一起吃飯的人。2025年3月，他收到廣重果音的回复，兩人關係逐漸升溫。

據報道，廣重果音曾傳過以下訊息給老人

廣重果音：

「我愛你。」

2025年8月，這名男子收到以下訊息：

「抱歉，你現在無法趕快給我匯款，對吧？」

廣重果音當時向這名老翁索取4萬日圓（約2000港元），聲稱自己需要這筆錢參加研究生入學考試。之後，她又以「報名費」的名義向這名男子索取超過38萬日圓（約18000港元），而這名男子全部匯了過去。

然而，東京警視廳認為這一切都是謊言。

廣重果音承認了所有指控，並表示：「我根本沒打算參加研究生入學考試。」

此外，據稱自2025年九月起，廣重果音就一直告訴這名老翁，她「因癌症住院」。今年4月，她更冒充母親向他發送以下訊息：

「我的女兒果音去世了，年僅22歲。」

老翁再收到信息後，覺得事有蹊蹺，繼而報警。

東京警視廳正調查廣重果音是否曾以「住院費用」等名義詐騙該男子約200萬日圓（約10萬港元）。