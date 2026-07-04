哈梅內伊葬禮細節：千萬人參與　準備數以千萬計麵包、6000灑水器

伊朗為2月在美國、以色列空襲中身亡的最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）舉行一連七日、橫跨伊朗及伊拉克五座城市的大型葬禮，當局預計可能有逾千萬哀悼者參與，稱之為伊斯蘭共和國史上最大規模告別儀式。



綜合外媒7月3日報道，葬禮日期刻意與美國獨立250周年重疊，被視為向華府傳遞明確訊息：政權不僅在生存戰爭中存活下來，更要將領袖塑造成抵抗的象徵。

「哈梅內伊遇刺後，其象徵意義遠勝於生前，」分析人士表示：「哈梅內伊現在被塑造成殉道的宗教權威，類似於受人尊敬的什葉派聖人，他們的殉道方式證明了他們的世界觀是正確的。」

2026年7月4日，在伊朗德黑蘭的伊瑪目霍梅尼大清真寺，人們參加公開告別儀式，悼念於2月28日在以色列和美國空襲中喪生的最高領袖哈梅內伊。（Reuters）

哈梅內伊的靈柩周五起在德黑蘭伊瑪目霍梅尼大清真寺停靈兩日，周六移靈聖城庫姆，周三轉往伊拉克納傑夫及卡爾巴拉的什葉派聖地，周四歸葬其出生地馬什哈德的伊瑪目里扎聖陵。

伊朗當局動員消防員安裝逾6,000個灑水器降溫，並擬烘烤5,000萬塊麵包提供予哀悼者，並部署2,500輛救護車及21架直升機。伊朗官員估計參與人數介乎400萬至1,500萬，包含政府僱員、大學、工會、消防員、士兵、救援人員，甚至宗教團體來組織葬禮，可能成為現代史上最大葬禮。

外界焦點落在新任最高領袖、哈梅內伊之子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）​ 會否公開現身。他在襲擊中受傷後一直未有露面，葬禮主辦方稱「決定權在領袖辦公室」。

若穆傑塔巴缺席，勢必引發國內外對其健康狀況及實際掌權者的揣測。伊朗軍方警告勿在葬禮期間「誤判」，外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）稱任何對領袖的威脅都將招致即時強烈回應。