美媒：防長赫格塞思擬削減駐歐美軍　白宮否決計劃

知情者說，美國戰爭部長赫格塞思（Pete Hegseth）原本準備在上月的北約會議宣布削減駐歐美軍的消息，結果遭到白宮高層否決。



《華爾街日報》星期四（7月2日）引述知情人士說，赫格塞思6月到布魯塞爾出席北約國防部長會議，他本想在會上宣布，美國將進一步裁減駐歐兵力，削減幅度將超過此前取消向波蘭部署裝甲旅，以及從羅馬尼亞撤出步兵旅的規模。

但赫格塞思的提議在提交給白宮國家安全顧問魯比奧（Macro Rubio）及其他高級官員後遭到了否決。

最終，赫格塞思僅在布魯塞爾宣布美國將對駐歐兵力進行評估，評估期可能長達六個月。

2026年5月27日，美國總統特朗普（Donald Trump，中）、國務卿魯比奧（Marco Rubio，左）和國防部長赫格塞思（Pete Hegseth，右）在白宮出席內閣會議。 （Reuters）

報道稱，這起事件表明特朗普政府內部尚未就削減駐歐美軍的速度和規模達成共識。

盡管特朗普曾揚言要懲罰那些「國防預算不達標」或「不支持美國對伊朗開戰」的北約盟友，但赫格塞思的激進提議和強硬言論，仍令北約盟國和美國國會議員，包括一些共和黨資深議員感到震驚。他們擔憂這會對北約同盟造成不可逆的持久損害，並助長俄羅斯的氣焰。

《華爾街日報》就知情人士所說向白宮尋求置評，白宮把問題轉給戰爭部。五角大樓首席發言人帕內爾（Sean Parnell）說：「赫格塞思部長確保自己的表態與總統的目標和議程保持一致，他不希望限製總統的決策空間。」

北約領導人峰會7月7日至8日在土耳其首都安卡拉舉行，特朗普將出席。駐歐美軍部署及北約成員國國防開支，預計將成為此次峰會的核心議題。

文章獲《聯合早報》授權轉載

