Taylor Swift結婚白宮不忘抽水　AI改圖宣傳「特朗普是你的總統」

美國白宮官方社群平台7月4日發布一則惡搞貼文，拿流行天后泰勒絲（Taylor Swift）與美式足球明星凱爾西（Travis Kelce）的婚禮開玩笑，利用人工智慧（AI）合成圖片，將紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）外原本祝賀兩人新婚的巨型電子看板，改成「Trump is your president（特朗普是你們的總統）」，再度引發外界關注特朗普政府與Taylor Swift之間的恩怨。



這則貼文模仿婚禮當天場館外亮起的粉紅色電子看板。原版畫面寫著「JUST＆T MARRIED!（Taylor和Travis剛剛新婚！）」，慶祝Taylor Swift與Travis Kelce步入婚姻；白宮則以AI修改成寫有「Trump is your president」的看板，並搭配「IT'S HAPPENED!!!（終於發生了!!!）」等字樣，明顯是在借勢熱門話題宣傳總統特朗普。

按圖看看原來告示板字樣和白宮的AI圖片貼文：

事實上，白宮近期已多次借用Taylor Swift的形象發文。婚禮前一天，白宮官方X帳號曾發布一張仿照Taylor Swift「The Eras Tour（時代巡迴演唱會）」海報風格製作的圖片，標題為「America's Eras Tour（美國的時代巡演）」，並以特朗普及美國歷史重要時刻為主角，貼文還引用Taylor Swift歌曲歌詞「It's been a long time coming（等待這一刻已經很久了）」，引發網友熱議。

特朗普與Taylor Swift多年來關係緊張。2024年美國總統大選期間，Taylor Swift公開支持民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris），特朗普隨後曾在社群媒體發文表示：

我討厭Taylor Swift（I HATE TAYLOR SWIFT!）

雙方隔空交鋒成為外界焦點。

+ 2

不過，Taylor Swift與Travis Kelce去年宣布訂婚後，特朗普曾公開祝福兩人，稱讚Travis Kelce是「很棒的球員」，也形容Taylor Swift是「很出色的人」。

Taylor Swift與Travis Kelce 3日在紐約麥迪遜廣場花園舉行盛大婚禮，由喜劇天王阿當桑迪拿（Adam Sandler）主持，吸引約千名賓客出席，包括多位演藝界及體壇名人，被美國媒體形容為近年最受矚目的名人婚禮之一，也因此成為白宮官方貼文借題發揮的焦點。

延伸閱讀：特朗普今年大手買入後大跌的10隻股票 藏壽司Uber波音全部慘賠

特朗普今年最糟的10檔交易（01製圖）

+ 5

延伸閱讀：

泰勒絲紐約盛大完婚！亞當山德勒任證婚人 豪華嘉賓陣容曝光

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】