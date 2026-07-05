伊朗駐華大使：霍爾木茲海峽收費中國等友好國將享「特殊待遇」

伊朗駐華大使法茲利（Abdolreza Rahmani Fazli）7月4日表示，將對通過霍爾木茲海峽的船隻徵收新費用，不過，他指將給予中國及其他友好國家「特殊待遇」，惟他未進一步說明具體內容。



彭博社報道，伊朗與美國為結束戰爭達成的初步協議規定，商船在60天內可免費通過霍爾木茲海峽，但60天後將採取何種安排，目前仍未明確。法茲利周六在北京舉行的世界和平論壇（World Peace Forum）上表示，伊朗正與阿曼協調合作，制定霍爾木茲海峽的新安排。

法茲利強調，新費用並非「過路費」。他表示：「這些新安排將涵蓋通過霍爾木茲海峽的航行安全保障、船隻通行監督，並因應大量船舶通行帶來的環境衝擊。」

美國伊朗關係・美伊關係：Iran's and U.S.' flags are seen printed on paper in this illustration taken January 27, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

霍爾木茲海峽未來的管理方式，是當前各方為尋求永久結束衝突而展開談判的爭議議題之一。此前，美方曾多次表示，無法接受伊朗有關霍爾木茲海峽收費的想法。

最新跡象顯示，海峽重新開放仍面臨諸多復雜問題。上周五至周六期間，至少有8艘試圖沿阿曼海岸駛離波斯灣的船隻中途折返。

中國外交部發言人郭嘉昆上周五在記者會上表示，霍爾木茲海峽是用於國際航行的海峽，儘早恢復海峽安全、自由通行，符合各方利益。