霍爾木茲海峽石油戰：美伊談判持續卡關　海灣與中俄怎麼辦？

經歷圍繞海峽的交火後，新一輪美伊談判已在卡塔爾登場。可是綜觀各方說法，談判輪廓似乎也正如衝突本身，因為巨大分歧而前景未明。

首先是6月29日，特朗普（Donald Trump）公開發文稱，「伊朗要求在卡塔爾舉行新一輪會談」；總統發言人也為此表示，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普的顧問兼女婿庫許納（Jared Kushner）「將於本週飛往多哈參加高級別會議」。

而卡塔爾雖在30日證實，威特科夫與庫許納確實抵達多哈，卻也同時指出「兩人此行目的並不是與伊朗進行談判」，而是「要與調解人和卡塔爾官員會面」。另會談雖圍繞所有區域問題開展，包括與伊朗的談判，也包括與黎巴嫩的談判，但美伊之間並沒有在多哈舉行高級別會晤或直接會談的計畫；伊朗外交部也在30日證實，將派遣專家代表團在「本週晚些時候」前往多哈討論協議，但不會與美國進行直接會談，兩國也尚未進入最終協議談判階段。

2026年6月22日，阿曼馬斯喀特，阿曼外交部長巴德爾（Sayyid Badr Albusaidi，右）會見由伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Ghalibaf，左）率領的伊朗代表團。 （Reuters）

7月1日，美伊開始在卡塔爾展開「間接」技術談判。顯然，在經歷海峽衝突、缺乏互信的背景下，美伊談判正在遠離原始規劃：綜合當前各方消息，卡塔爾會談所要處理的，其實還是海峽問題與資產解凍，至於所謂「核談判換解除制裁」，如今看來只能持續推後。

但是即便只處理海峽與資產問題，各方博弈還是構成了複雜僵局：美國堅決反對伊朗控制海峽，並與阿曼合作開闢新安全航道；伊朗則堅持要於60天後開始在海峽收費，並且反對阿曼「引狼入室」，同時設法爭取其他海灣國家合作；阿曼則先是與伊朗商議海峽收費機制，接著又為國際開闢不受伊朗控制的新航道，如今又設法用仿照馬六甲海峽的「自願付費機制」彌合美伊分歧；沙特等其他海灣國家則公開呼籲航行自由，反對伊朗的收費與共管提案。

整體來看，海灣僵局展演了美國聯合圍堵、伊朗強渡關山的雙重博弈，海灣國家則反映衝突選項的不同光譜：卡塔爾斡旋、沙特與阿聯酋堅持自由航行、阿曼「雙管齊下」。而這背後，其實反映各國圍繞海峽的不同需求與困境，除了宏觀戰略博弈，當然還有做為議題核心的石油問題。

美國副總統萬斯（左）、巴基斯坦總理夏巴茲（中）及卡塔爾首相穆罕默德（右）2026年6月21日在瑞士出席4方會談（Pool via Reuters）

美國伊朗的石油博弈

首先是美國與伊朗圍繞石油的博弈對峙。

顯然，伊朗意在鞏固對霍爾木茲的影響力。這背後不僅有戰爭之下的求生考量、用新收入緩衝制裁壓力的盤算，更是為了未來長遠的操作槓桿：藉由襲擊海灣能源基礎設施、擾亂海峽自由通行，伊朗持續展現自己衝擊全球經濟的能力，並想藉此迫使美國讓步，不論是在當前談判，又或是更長遠的美伊賽局。

而油價，當然就是伊朗的重要槓桿。雖說伊朗並沒有真正出動大軍「正式」封鎖海峽，但通過攻擊油輪、要求以美元之外的貨幣支付費用、對自由通行施加限制、迅速通過法律草案正式確立對於海峽的控制權，伊朗已經成功展現將海峽「武器化」的決心，從而導致保費大幅上漲，迫使大量船舶避險繞道，並且直接推升油價。

這就對即將選舉的美國構成挑戰。一直以來，美國的「能源主導」政策都圍繞三個軸線開展：充足供應、低成本、高出口。而伊朗戰爭正好對這三個軸線產生了複雜效果。

首先是充足供應。從2005年開始，美國的原油進口量就持續下降，這背後主要原因是美國原油產量的大幅增加，從2005年的520萬桶/日增加到了2025年的1,360萬桶/日。而美國原油產量的成長，疊加了從加拿大進口量的增長，其實導致美國從海灣的原油進口佔比持續下降，到了2025年已經低於1%。因此伊朗戰爭觸發的能源危機，並不會導致美國發生原油短缺。

2026年6月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）發文表示，伊朗無人機襲擊霍爾木茲海峽的船隻是對停火協議的「愚昧違反」（foolish violation）。（truthsocial@realDonaldTrump）

甚至，戰爭的影響之一，就是增加全球對於美國原油的需求，也就是推高了美國的原油出口。此前受到俄烏戰爭影響，這一趨勢已經有所增強，伊朗戰爭爆發更是導致各方爭相搶購原油，美國的原油出口量因此在3月、4月大幅增長，例如WTI在歐洲的出口量就增加了33%，5月分更是達到創紀錄的500萬桶/日。此外由於來自亞洲等地的競爭加劇，美國原油的交易價格更是持續溢價，這就導致美國原油在市場與價格上的角色進一步提升。當然，生產和出口基礎設施的限制，還是會進一步牽制美國原油出口的成長空間。

可以這麼說，在充足供應上，伊朗戰爭並沒有嚴重衝擊美國；在高出口上，這場戰爭明顯起到促進效果；可是在低成本上，美國就明顯嘗到戰爭苦果。關鍵在於，美國無法避免全球油價上漲的負面影響，包括汽油價格上漲、通貨膨脹，都會進一步衝擊美國經濟與中期選舉選情。

正因如此，特朗普政府被迫豁免了對俄羅斯、伊朗的海上石油制裁，但是油價依然居高不下；之後為了迫使伊朗同意開放海峽、讓步談判，美國又從4月13日開始封鎖伊朗港口，要用石油收入來對伊朗政權釜底抽薪。當然，伊朗仍能持續出售海上石油，藉此緩衝美國的封鎖效果。於是這場博弈在雙方持續施壓、反制後，逐漸形成當前均衡：美國以解凍資產、解除制裁的經濟誘因，換取伊朗同意開放海峽、推進核談判。

只是從當下發展來看，光是用經濟誘因換取海峽開放，也尚不能令美伊雙方達成均衡，反而成為新一輪博弈的起點：伊朗不肯放棄海峽槓桿，卻又需要重建資金；美國因為戰爭暴露自身弱點，卻也不希望伊朗為此得利。短期之內，美國或許能用資產解凍進程、豁免石油出口，來換取伊朗維持海峽開放；但伊朗對於海峽的宰制渴求，恐怕未必被經濟誘因完全壓制。

而雙方均衡一旦失控，軍事衝突就容易成為各自的「破局」出口，持續衝撞當前勉強維繫的戰爭護欄。

6月28日，巴林民防和救援人員在巴林穆哈拉格的一棟居民樓內工作，據巴林內政部稱，該居民大樓遭到伊朗無人機襲擊。（Reuters）

海灣與中俄的各自考量

當然，被這場衝突波及的重要第三國，也會成為博弈的參與者。

首先是位處震央的海灣國家。自從2月戰爭爆發以來，海灣合作委員會（GCC）的原油產量嚴重暴跌，光是在2月到3月，就從1,910萬桶/日下降到1,110萬桶/日，整體驟降42%。此外，海灣國家的關鍵能源基礎設施也遭到破壞，根據Rystad Energy估計，修復與重建成本約在340億至580億美元之間，其中大部分與石油和天然氣設施有關，估計高達500億美元。

以上種種，無疑會對仰賴能源出口的海灣國家造成經濟衝擊。因此到了4月，國際貨幣基金組織（IMF）已將海灣合作委員會的經濟成長預期下調了2.3個百分點。更糟的是，除了對石油產業與經濟的直接影響，任何限制海峽自由通行的框架，都必然削弱海灣國家作為可靠安全的油氣供應國、剩餘產能持有者的優勢地位。

正因如此，海灣國家基本全數反對伊朗的收費計畫。即便是與伊朗持續協商收費機制的阿曼，也明顯是在鄰國、國際與美國壓力下，反覆釋放平衡訊號，強調自己遵守國際法、不贊成伊朗收費，但也持續探尋「自費付費」等可能出口。卡塔爾則似乎有意配合美國操作，暫不移交伊朗號稱已被解凍的60億美元資產，意圖強化對伊朗的談判施壓。

不過從當前局面來看，或許就連美國都不能確保海峽未來開發。因此探尋「新出口」、新路線，將是海灣各國的必行之舉。例如沙特與阿聯酋，前者基本已在戰爭期間「繞過霍爾木茲」，後者則是推出推出「零霍爾木茲依賴」（Zero Hormuz Dependency）計畫。

2026年6月18日，美國與伊朗簽署諒解備忘錄後，圖為身處霍爾木茲海峽靠近阿巴斯港的船隻。（Reuters）

當然，管道投資成本高昂、耗時漫長，還需要滿足商業化標準，這就牽涉改變行銷、貿易和定價模式。此外如果伊朗兵行險招，管道本身其實也可能攻擊目標，因此未必能夠確保100%的安全運輸。但即便如此，建設管道本身就是拓寬多元優勢，同時降低對於海峽的脆弱依賴，並且能向市場展現自己作為可靠安全供應商的決心。因此就算「繞過霍爾木茲」、「零霍爾木茲依賴」有實踐上的障礙，海灣國家也必然朝著這個方向前進。

再來就是身陷烏克蘭戰場的俄羅斯。如前所述，戰爭迫使美國豁免對於俄羅斯海上石油的制裁，這直接導致原本承受制裁重擔的俄羅斯獲得緩衝。回顧2025年12月至2026年2月期間，俄羅斯對印度的原油出口量降為130萬桶/日，較2025年的170萬桶/日下降約40萬桶/日。這毫無問削弱了俄羅斯的石油定價權，並使其貿易物流面臨巨大壓力，海上石油滯留量也飆升至極高水準。

但伊朗戰爭的爆發導致油價上漲，再加上俄羅斯意外獲得部分石油制裁豁免，兩相疊加讓俄羅斯的石油出口收入來到俄烏戰爭後的最高水平。可是作為回應，烏克蘭也加大了對於俄羅斯能源基礎設施的攻擊，這就導致俄羅斯的石油出口幾乎沒有成長，收入增長基本主要來自溢價。

更重要的是，伊朗戰爭如果持續擴大，例如走向長期地面戰，俄羅斯南境、高加索、中亞等前蘇聯空間都可能因此震動，這恐怕是身陷烏克蘭的俄羅斯極不樂見的局面。因此即便俄羅斯能從高油價中獲益，但截至當下，莫斯科對於海峽危機的公開立場，始終都與海灣國家、中東各方、甚至美國相同：航行自由必須獲得確保。這背後顯然出自「避免升級」的息事寧人心理。

再來是作為伊朗主要石油買家的中國。整體來看，中國相當依賴霍爾木茲海峽，近50%的原油、40%的石腦油和45%的液化石油氣都經由這條水道進口，不過因為中國習慣性的戰略儲備，最終也並沒有因為戰爭蒙受巨大衝擊。

2026年5月6日，中國外長王毅（右）在北京與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi，左）舉行會談。（X@CGTNOfficial）

只是即便戰略儲備有助緩衝影響，長期的供應中斷還是可能導致供應缺口。包括因為海灣地區的進口減少，中國3月的原油進口量也隨之下降。此外由於原油供應減少、成本上升以及煉油利潤率承壓，中國煉油廠也已降低開工率。更重要的是，中國依然面臨油價上漲、石油成本上升、石化原料供應緊張和全球經濟前景惡化等多重壓力。顯然，即便中國手握緩衝措施，卻絕非能夠長期樂觀、持續外於衝擊。

因此，雖說中國反對海灣與美國的「軍事打通海峽」提案，卻也從未贊成伊朗控制海峽並收費，而是呼籲維持海峽自由航行。當然，這不意味中國會為了施壓伊朗而拒絕購買石油、以此對政權進一步施壓。在可見未來內，中國依然會是伊朗最主要的石油買家，但也持續呼籲海峽局勢降溫。

可以這麼說，伊朗雖然具備干擾、封鎖海峽的軍事能力，卻也面臨不小的外交阻力，以及持續沉重的經濟壓力。或許正因如此，即便美伊彼此一陣交火，海峽當前也依然維持流動，因為美伊彼此都還沒放棄談判開放這條路，即便核問題因此持續懸而未決。

展望未來，如果美伊雙方再度交火、戰爭再升溫，有鑑於美國希望穩定油價、伊朗也需要石油收入，或許可能導致海峽形成某種多層體系：部分國家可以通過協商，促成船舶的安全通行，無論是否收費；而另一些國家，則被禁止通過海峽，又或是拒絕在「准入受限、有條件且受控」的框架下通行。歸根結柢，這是一場波及各方的失控戰爭，探尋出口恐怕也要各憑本事。