美媒：美伊同意結束新爆發空襲 擬本周會晤解決霍爾木茲海峽爭端
撰文：張涵語
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美媒Axios於6月28日（周日）引述消息人士報道，美國伊朗已同意停止相互攻擊，雙方計劃於周二在卡塔爾首都舉行會晤，以解決霍爾木茲海峽爭端。
停火協議僅生效11日後，美方就指責伊朗違反停火協議，對其再次發動襲擊。新一輪衝突爆發的導火線，在於各方對旨在結束戰爭的諒解備忘錄存在不同解讀，尤其是其中關於霍爾木茲海峽的條款。
報道指，一位美國高級官員向Axios表示，美方已決定停止新爆發的空襲及其他攻擊行動。
知情人士透露，原定於周二在瑞士舉行的會談，本是為了討論伊朗核計劃。由於局勢升級，會談地點改至其他地點，且討論焦點轉向霍爾木茲海峽。
在上周於瑞士舉行的談判中，由美國副總統萬斯（JD Vance）率領的美國代表團與伊朗達成共識，將在美軍與伊朗革命衛隊之間建立一條「熱線」，以協調海峽內的船隻通行。
但到目前為止，這條「熱線」仍未啟用，儘管伊朗已再次聲稱，船隻必須協調通行事宜。
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