萬斯：英國政治存在深層次問題　冀新首相推動改革

美國副總統萬斯（JD Vance）說，英國「長期以來一直被領導層辜負」，他希望英國下一任首相能夠帶來選民在多年政治動盪後所尋求的結構性改革。



萬斯日前在接受《星期日泰晤士報》採訪時說，頻繁的政府更迭表明英國政治存在更深層次的問題。

美國副總統萬斯（左）、巴基斯坦總理夏巴茲（中）及卡塔爾首相穆罕默德（右）2026年6月21日在瑞士出席四方會談（Pool via Reuters）

萬斯說：「我看到的是，過去幾年裏英國已經換了六名首相。這說明英國政治存在嚴重問題，民眾迫切需要進行重大的結構性改革。」

他也說：「我希望貝安德（Andy Burnham，又譯伯納姆）——如果不是他，也希望其他人能夠實現這一目標。無論誰擔任首相，都要找到讓英國重回正軌的方法。」

2026年6月29日，英國國會議員貝安德（Andy Burnham）在英國曼徹斯特人民歷史博物館發表演講。（Reuters）

萬斯稱，他對貝安德了解不多，但他強調英國仍然是華盛頓最親密的盟友之一。「無論誰擔任首相，我們都會與他/她合作，並盡我們所能取得成功。」

英國首相施紀賢（Keir Starmer）上個月宣布將在執政兩年後卸任，這將為英國10年來第七名首相的到來鋪平道路。議員貝安德被認為是接替施紀賢的唯一候選人，外界普遍預期他將出任首相。

萬斯的妻子烏莎（Usha Vance）畢業於劍橋大學，他本人也經常表達對英國的喜愛。他形容英國是一個「令人驚嘆的地方」，擁有除美國以外「世界上最令人驚嘆的人民」。

2025年7月28日，蘇格蘭特恩貝里（Turnberry），美國總統特朗普（Donald Trump，右）在其擁有的特恩貝里高爾夫俱樂部會見英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）。（Reuters）

此前，施紀賢與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關係時有摩擦，但總體上仍保持良好的運作。儘管在伊朗、加沙和烏克蘭等問題上存在分歧，但兩名領導人仍反覆強調美英「特殊關係」的重要性，同時也確保兩國之間的貿易和投資協議。

上個月施紀賢宣布辭職後，特朗普稱他是一位「可愛的人」，也是「我的一個朋友」，但同時指出他在移民和能源政策方面表現不佳。「我祝他一切順利。」

英國首相施紀賢（Keir Starmer）6月22日在倫敦唐寧街宣布將於工黨選出新黨魁後辭去職務。（Reuters）

特朗普曾形容伯納姆「極其自由派」，並暗示英國下一任首相不太可能支持進一步開發北海油氣資源，而特朗普一直要求施紀賢這樣做。

本文獲《聯合早報》授權轉載

