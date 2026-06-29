英王妃凱特24小時登英國三峰　倡公眾關注癌症治療

英國王妃凱特宣布癌症緩解一年多後，上周末在24小時內完成「全國三峰挑戰」，登上英國三座最高峰，為她曾接受治療的皇家馬斯登醫院（The Royal Marsden Hospital）相關癌症慈善機構籌款，並呼籲外界關注癌症治療。



肯辛頓宮上周日（6月28日）證實，現年44歲的凱特完成了這項挑戰。她獨自徒步約37公里，橫跨英格蘭、蘇格蘭和威爾斯，登上蘇格蘭的本尼維斯山、英格蘭的斯科費爾峰和威爾斯的斯諾登山。肯辛頓宮說，凱特三次登山累計攀升高度超過3048米。

凱特完成挑戰後，丈夫威廉王子、三個孩子喬治王子、夏洛特公主和路易王子，以及她的父母家人到場迎接。

肯辛頓宮當日在社交媒體上發布凱特登山照片，並附上她親自撰寫的文字。

凱特寫道：「我參加全國三峰挑戰，不只是把它當作一項體能挑戰，也希望藉此探索確診之後的人生，並作出一些回饋。」

凱特在2024年透露自己確診癌症，並正接受預防性化療，但沒有公開所患癌症類型。她於2025年1月宣布病情緩解，並逐步恢復公開活動。

凱特這次挑戰旨在支持皇家馬斯登癌症慈善機構。這個機構由她此前接受癌症治療的倫敦皇家馬斯登醫院運營。威廉與凱特也是皇家馬斯登NHS基金會信託的聯合贊助人。

凱特在官方發布的影片中說：「我很感激自己仍在這裏，也很感激自己有足夠的力量走過這些山路。」

她也說，親身體會過癌症旅程的艱難，因此希望以這種方式支持皇家馬斯登癌症慈善機構，以及所有幫助癌症患者和康復者的工作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

