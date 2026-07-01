英國遊客峇里島遭頑猴搶走手機　尋回後發現相簿留下「自拍罪證」

英媒6月29日報道，英國19歲少年勞埃德（Oliver Lloyd）上月19日與女友赴印尼峇里島度假，豈料在朝聖當地知名神廟時，遭到一隻野生獼猴搶走手機。兩人與當地工作人員尋找約1小時才尋回手機，打開手機相簿一看，卻發現其中多出大量涉事猴子的自拍照及影片，讓他感到十分好笑及驚喜。



英媒報道，勞埃德在拍照後把手機放到口袋中，接着他聽到女友的呼喊他的名字，就在這分神的一刻，該獼猴突然叼走其手機，並衝進了森林。

英國19歲少年勞埃德（Oliver Lloyd）2026年6月19日與女友赴印尼峇里島度假，豈料遭到一隻野生獼猴搶走手機。兩人尋回手機並打開手機相簿一看，卻發現其中多出大量涉事猴子的自拍照及影片。圖為涉事獼猴。（X@sunnycryptoo）

他們與當地工作人員其後開始進行搜尋，但經過40分鐘仍然無果。不過，經一名工作人員提醒，勞埃德用女友手機的追蹤應用程式，定位到自己手機的大約位置。最終，工作人員過了一會就發現並抓到涉事的獼猴。

勞埃德在尋回手機後，發現手機相簿留下大量獼猴留下的「自拍罪證」，牠不只留下多張自拍照，更錄製了一整段約30秒的影片，其中可以看到牠拿起以及「使用」手機的過程。

2026年6月20日，印尼峇里島烏布的林森內，可以看到一隻深受遊客歡迎的猴子。（Getty/示意圖，非涉事獼猴）

勞埃德事後稱對事件感到很神奇，並笑稱某些自拍照，甚至近距離拍到獼猴的乳頭位置，事件實在十分搞笑。