法足協主席譴責芝拉華特「法國隊是非洲隊」言論　斥偉大門將蒙羞

法國足協主席迪亞路（Philippe Diallo）7月4日，譴責了巴拉圭足球名宿芝拉華特（José Luis Chilavert），此前，這位巴拉圭傳奇門將稱法國隊是「非洲球隊」。



迪亞路周六在社交媒體發文稱：「我以最強烈的措辭譴責芝拉華特針對法國國家隊發表的種族主義言論，這破壞了我們足球運動中尊重、友愛和多元化的價值觀，如果他曾經是一位偉大的門將，那麼現在他已經蒙羞了。」

法國足協主席迪亞路（Philippe Diallo）7月4日在社交媒體發文稱，「如果芝拉華特曾經是一位偉大的門將，那麼現在他已經蒙羞了。」（Reuters）

芝拉華特是巴拉圭最著名的足球員之一，足球員年代他的撲球能力和罰球絕技令人印象深刻，長傳也堪稱一絕，經常幫助球隊發起進攻。其職業生涯總共射入67球，全部皆為死球；他更曾在一場比賽中踢進距離球門遠達66碼的驚天吊射。

在巴拉圭與法國的世界盃16強賽前，現年60歲的芝拉華特在社交媒體上發布了一張截圖，截圖內容是他認為前法國球星杜加里（Christophe Dugarry）此前稱巴拉圭隊在這場比賽中毫無勝算。他寫道：「Christophe，你說得對。1998年我們對法國隊，現在巴拉圭隊將要面對一支來自非洲的球隊。」

芝拉華特曾在2002年世界盃對西班牙時主射罰球但無功而還。（資料圖片）

法國隊以其多元化而聞名，隊中許多球員，例如麥巴比（Kylian Mbappé）和丹比利（Ousmane Dembélé）都是非洲移民的後代。

杜加里為1998年法國隊奪得世界盃冠軍的成員之一，他們曾在16強賽中以1: 0擊敗擁有芝拉華特的巴拉圭隊。法國隊在上周六的比賽中以同樣的比數再次獲勝。