法國巴拉圭完場後續戰鬥　麥巴比拒握手被基爾擲背脊︱世界盃2026

2026世界盃16強法國對巴拉圭名符其實是場「大戰」，巴拉圭球員全場用盡各種暗黑兵法以茅招對付法國一眾巨星，加上球證、旁證和VAR如「集體昏睡」，令全球球迷看得牙癢癢，幸好一班法國球員並未「中計」，面對巴拉圭各式挑釁仍保持冷靜。不過整場比賽下來，麥巴比（Kylian Mbappe，又譯：姆巴佩）難免心中有氣，完場時無視巴拉圭門將一幕成為熱話，亦令這場戰爭延續至比賽之後，賽後訪問繼續針鋒相對。



麥巴比無視基爾連環圖（點圖放大）

麥巴比無視巴拉圭門將遭擲背脊 「我們也識踢爛仔波」

球證完場鳴笛一刻，法國1：0擊敗巴拉圭，麥巴比肉緊握拳高叫慶祝，在場最接近他的巴拉圭門將基爾（Orlando Gill）走近他，看來嘗試跟他握手，麥巴比未有理會，連稍為看向對方的意圖也沒有，繼續在慶祝。心有不甘的基爾，遂將手上的皮球，擲向麥巴比的背脊。

這一幕正正反映出今場雙方球員針鋒相對的程度， 麥巴比賽後直言：「我們向巴拉圭展示，假如他們想踢得骯髒，我們也可以，就算要弄污雙手，我們也會去做。他們以為我們穿著燕尾服去踢球，其實我們一樣懂得踢爛仔波。」

世界盃2026︱巴拉圭的「功夫足球」對法國茅招盡出，球證和VAR卻無場視若無睹。（路透社）

法國好波之人卓基：「我們已為戰爭作好準備」

「假如他們叫我們死開，我們一樣可以叫他們死開。巴拉圭不想踢足球，而我們示範給他們足球應該是這樣踢的。我們贏了，我們較他們更出色。」麥巴比一言一句盡顯大將本色，「我們已證明不是一支只懂踢進攻足球的球隊。」

下半場後備上陣的曼城好波之人卓基不禁語帶諷刺，「我不知道為何巴拉圭可以犯規30次連一面黃牌也沒有」，並豪言：「今天我們展現出任何球隊想跟我們發動戰爭，我們也已作好戰鬥的準備。」

世界盃2026︱基爾今場多次與麥巴比正面交鋒。（路透社）

基爾還擊：「這就是足球」

法國陣營對巴拉圭今場的暗黑戰術，全場大踢功夫足球不滿，獲頒今仗最佳球員的巴拉圭門將基爾卻不以為然，聲稱：「這就是足球，假如他們不習慣這種待遇，我們還可以做什麼。」

對於跟麥巴比賽後的拒絕握手／擲波報復風波，他回應說：「我伸出手去祝賀他，但由於他無視我……明顯地，那一刻我生氣了，但我之前已冷靜下來。」

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