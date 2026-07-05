巴拉圭功夫足球對法國茅招盡出全場無牌　球證VAR齊昏睡︱世界盃

弱隊面對強隊可以有各種應對策略，2026世界盃淘汰賽階段，佛得角和巴拉圭便用上兩種截然不同的方式。佛得角在32強勇敢地正面挑戰阿根廷，力戰而敗仍備受世人尊敬；巴拉圭16強對法國卻用上所謂的暗黑兵法（Dark Arts），不斷以茅招消耗對手的耐性和體能拉近距離。

最令人氣憤的是來自烏茲別克的球證坦達舒夫（Ilgiz Tantashev）全場對巴拉圭的毛手毛腳和「超技術」視若無睹，不過完場前20分鐘他判罰一記十二碼，巴拉圭最終還是「奸有奸輸」出局，全世界都慶幸不用再看他們「表演」。



世界盃2026︱巴拉圭的「功夫足球」對法國茅招盡出，球證和VAR卻無場視若無睹。（路透社）

巴拉圭今屆賽事紀律數據：

分組賽

VS 美國 5黃牌

VS 土耳其 3黃牌／1紅牌

VS 澳洲 1黃牌



32強

VS 德國 2黃牌



16強

VS 法國 0黃牌（賽後1黃牌）



官方數據確定：巴拉圭今屆最茅球隊

巴拉圭是少數守強於攻的南美球隊，他們運用「超技術」得出神入化，大大縮小與強隊的距離，因此即使分組賽首仗大敗予美國，依然能咬緊牙關擊敗土耳其、賽和澳洲出線，亦在32強捱至互射十二碼，更令德國首度在世界盃極刑敗陣。

就算不用睇波，單看官方數據已清楚顯示他們是今屆賽事「最茅柴」球隊，3場分組賽已累積9面黃牌，1面紅牌，在決賽周48支球隊中紀律最差、公平競技分最低一隊。就算阿米朗對土耳其所領那面紅牌跟犯規無關，純粹不智犯下比賽期間掩咀說話的新例，也不會改變這事實。

世界盃2026︱卡沙利斯（上左）與麥巴比爭球後倒地，期間不忘抽水踢向麥巴比腳脛，球證和VAR均視若無睹，一再放生巴拉圭。（路透社）

今場用盡暗黑兵法 竟離奇法定時間無牌

正面來看，這支球隊韌力十足，鬥志頑強，可是今場在球證執法軟弱下，對巴拉圭全場不停的惱人犯規視而不見，每次雙方爭球，總是鞋底去先、踭頭去先，球證坦達舒夫完全無表示，全世界看着加拉薩（Matías Galarza）刻意批踭打向祖利斯古迪（Jules Koundé）面部，以及卡沙利斯（Juan José Cáceres）與麥巴比爭球後倒地，期間不忘抽水踢向麥巴比腳脛，球證和VAR均視若無睹，一再放生巴拉圭。

卡沙利斯那一腳，不禁令人回想起1998世界盃英格蘭對阿根廷，碧咸對施蒙尼一記報復式「虎尾腳」。這輕輕觸碰，施蒙尼反應極誇張倒地，當年未有VAR，球證紅牌判罰碧咸出場。相隔28年後，已經有VAR檢視場上一切，卡沙利斯這一腳的力度和意圖肯定較碧咸當年那腳更嚴重（那怕麥巴比反應確是太了點），就算球證即時看不到，VAR房內那班人難道都是沉睡了嗎？

世界盃2026︱巴拉圭「奸有奸輸」迪亞高高美斯踢跌杜伊被罰十二碼。（路透社）

巴拉圭瘋狂上演「功夫足球」 球證判決受質疑

巴拉圭全場以「功夫足球」招呼法國一班巨星，90分鐘內竟連一面黃牌也沒有，反而法國卻有3面黃牌，其中一面是這樣的：加拉薩拿着皮球不放，明顯在拖延時間，奧利斯（Michael Olise）看不過眼想拿球開波，二人爭執期間加拉薩自行衝向奧利斯繼而裝作被襲誇張倒地，奧利斯當時完全沒有觸碰他的意圖，只是在做叫他收聲的動作，而球證卻給奧利斯黃牌。到完場後，巴拉圭一方不滿爭辯，才獲得首面黃牌。全場巴拉圭13次犯規，法國11次，完全未反映今仗實際情況。

就算70分鐘杜伊禁區內被迪亞高高美斯踢跌，巴拉圭遭判罰十二碼，麥巴比主射中鵠為法國1：0莫勝，《隊報》（L'Équipe）賽後仍指坦達舒夫是「世界盃決賽周歷來最差球證」，有看過比賽的球迷，相信今次都會站在法國人這方。巴拉圭今次「奸有奸輸」，也令大家慶幸不用繼續看他們表演。